Дорогі ракети та удари по порту: навіщо Росія атакувала Одесу

Зруйнований будинок у центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Росія давно не спрямовувала на Одесу настільки масовану атаку та цього разу використала, зокрема, дорогі ракетні боєприпаси. Частина ударів припала на портову інфраструктуру, однак у ВМС сумніваються, що такі витрати озброєння мали військову доцільність. Водночас у Чорному морі російський флот продовжує уникати виходів кораблів через загрозу їх втрати.

Про це в ефірі "Ми — Україна" заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

РФ вдарила по Одесі та області

Вночі по Одещині Росія запустила 11 ракет різних типів та до 100 безпілотників, серед яких були реактивні дрони й баражуючі боєприпаси типу "Бандероль". Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що такої "уваги" Одесі противник давно не приділяв.

"Атака була доволі масованою. Таку "увагу" ворог давно не приділяв Одесі. Не пошкодували вони і доволі коштовних боєприпасів ракетного озброєння. Сказати, що це було доцільно з військової точки зору, важко", — сказав Плетенчук.

За уточненими даними, більшість із 11 застосованих ракет заходила на ціль за балістичною траєкторією. Під час бойової роботи протиповітряна оборона збила 72% ворожих БпЛА, п'ять із шести "Бандеролів" та одну ракету. Ще три ракети внаслідок активної протидії не досягли своїх цілей, місця їхнього падіння встановлюють.

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Попри роботу ППО, в Одесі та області зафіксували влучання ракет і ударних безпілотників на дев'яти локаціях. Плетенчук зазначив, що росіяни знову били, зокрема, по портовій інфраструктурі.

"Били черговий раз по портовій інфраструктурі. Працюють на картинку, працюють на те, щоб якось нагодувати свого внутрішнього інформаційного споживача. Такі атаки, як правило, не впливають безпосередньо на перебіг бойових дій", — зазначив речник ВМС.

Що відомо про наслідки атаки

У ніч проти 9 серпня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Одесу та область із застосуванням кількох десятків ракет і безпілотників. Пошкоджень зазнали житлові будинки, портова та інша інфраструктура, автомобілі.

Після ударів у місті виникли пожежі. Зокрема, у центрі Одеси горів чотириповерховий житловий будинок, площа пожежі сягнула 1000 квадратних метрів. За іншою адресою вогонь охопив два приватні будинки. Загалом постраждало 12 людей.

Росіяни також пошкодили енергетичні об'єкти. Частина Приморського, Хаджибейського та Пересипського районів залишилася без електропостачання на невизначений час; знеструмлені й окремі об'єкти критичної інфраструктури. Через проблеми зі світлом у частині міста виникли перебої з водопостачанням.

Росіяни повертаються на бурові платформи

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські війська продовжують майже щодня використовувати окупований Крим для запуску ударних безпілотників по Україні. Тому українці дедалі частіше бачать повідомлення про вибухи в районі аеродрому Гвардійське на півострові, адже саме ця локація є одним із головних майданчиків, звідки російські війська запускають дрони.

Ще одним напрямком протистояння залишаються бурові платформи у Чорному морі. Російські військові намагаються використовувати їх для розміщення обладнання, спостереження та протидії українським безпілотникам. Плетенчук зазначив, що після українських ударів росіяни з часом намагаються повертатися на такі об'єкти, тому Сили оборони змушені працювати по них систематично.

"Ви їх у двері, а вони у вікно. Періодично зменшуємо поголів'я там присутніх, але вони періодично намагаються все ж таки туди повернутися. Тому робота там триває систематично", — розповів речник ВМС.

За його словами, Росії важливо зберігати на платформах свої "очі і вуха". Встановлене там обладнання може впливати не тільки на військову ситуацію, але й на цивільне судноплавство, зокрема втручатися у роботу GPS-навігації.

Російські кораблі бояться виходити у море

Російський флот тим часом фактично продовжує уникати повноцінних виходів у Чорне море. За словами Плетенчука, у серпні пусків крилатих ракет "Калібр" з кораблів ще не було. Минулого місяця такі ракети застосовували тричі, причому пуски здійснювали безпосередньо з пункту базування. Причиною такої тактики речник ВМС називає небезпеку для самих російських кораблів.

"Звісно, це викликано побоюванням просто банально не повернутися з цього виходу. Вони ризикують, але обирають такий шлях, тому що ризик вийти в море для них, мабуть, більший", — підсумував Плетенчук.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині після російських ударів тимчасово обмежили рух на окремій ділянці траси Одеса — Рені. Через це ускладнений проїзд до частини пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та рух від них у напрямку Одеси. На доступних маршрутах утворюються черги, а водіям доводиться шукати альтернативні шляхи.