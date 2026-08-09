Атака РФ на Одещину: 13 постраждалих, світло повернули 128 тисячам сімей

Наслідки атаки РФ по Одесі. Фото: Одеська ОВА

В Одеській області тривають роботи з ліквідації наслідків масованої ракетно-дронової атаки РФ. Енергетики частково відновили електропостачання, водночас кількість постраждалих унаслідок удару зросла до 13 людей.

Про це пишуть ДТЕК та Одеська ОВА, передає Новини.LIVE.

На Одещині відновлюють електропостачання

Після нічної атаки російських військ енергетики ДТЕК протягом дня частково заживили об'єкти критичної інфраструктури та повернули електроенергію для 128,4 тисячі сімей Одеської області.

Ремонтні роботи продовжуються у цілодобовому режимі. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх споживачів.

У ДТЕК закликали мешканців, у яких уже з'явилося світло, не вмикати одночасно кілька енергоємних приладів. Це допоможе зменшити навантаження на пошкоджену мережу.

Читайте також:

Допис ДТЕК Одеські електромережі. Скріншот: Facebook

Кількість постраждалих зросла до 13

Водночас Одеська обласна військова адміністрація повідомила про збільшення кількості постраждалих через масовану ракетно-дронову атаку до 13 людей.

Наразі шестеро постраждалих перебувають у лікарнях. Один із них — у важкому стані, ще п'ятеро — у стані середньої тяжкості.

Інші постраждалі отримують медичну допомогу амбулаторно. Усім, хто постраждав унаслідок атаки, надають необхідну медичну та психологічну допомогу.

В області продовжують працювати відповідні служби, які ліквідовують наслідки російського удару та відновлюють пошкоджену інфраструктуру.

Допис Одеської ОДА. Скріншот: Facebook

Новини.LIVE писали, що Росія здійснила по Одесі одну з наймасованіших атак за останній час, застосувавши, зокрема, дорогі ракети. Частина ударів була спрямована по портовій інфраструктурі, однак у Військово-морських силах України сумніваються у військовій доцільності таких витрат. Водночас російські кораблі й надалі уникають виходів у Чорне море через побоювання втратити їх.

Новини.LIVE інформували, що після масованої нічної атаки РФ історичний центр Одеси продовжує оговтуватися від наслідків влучання в житловий будинок. На місці працюють рятувальники та комунальні служби, а мешканцям пошкодженого житла допомагають підготувати документи для отримання компенсації.

Новини.LIVE повідомляли, що як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, під час нічної атаки російські війська застосували кілька десятків ракет і безпілотників. Під ударом опинилися об’єкти інфраструктури та житлові будинки. У двох районах Одеси пошкоджено, а подекуди частково зруйновано кілька багатоповерхівок. Крім того, через спричинені атаками пожежі були знищені та пошкоджені автомобілі місцевих жителів.