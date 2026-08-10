Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Масована атака на Одещину: кількість постраждалих зросла до 14 людей

Масована атака на Одещину: кількість постраждалих зросла до 14 людей

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 01:59
В Одесі кількість постраждалих від обстрілу зросла до 14 людей
Працівниця ДСНС допомагає людям після обстрілу. Фото: ДСНС Одещини

Унаслідок російської масованої атаки на Одещину в неділю, 9 серпня, постраждали 14 людей. 11 потерпілих госпіталізували. Усім травмованим надають допомогу.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

У якому стані травмовані 

Одна людина перебуває у важкому стані, а ще п'ятеро — у стані середньої важкості. Про стан інших п'ятьох травмованих очільник ОВА не повідомив. Імовірно, вони зазнали легких травм.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на очільника ОВА Олега Кіпера, ДСНС і Одеську МВА повідомляв, що в ніч проти 9 серпня армія РФ випустила по Одещині десятки ракет і безпілотників. В Одесі зазнали пошкоджень і часткових руйнувань житлові будинки. Постраждали люди — деяким із них знадобилася госпіталізація.

Також Новини.LIVE з посиланням на на речника ВМС ЗС України Дмитра Плетенчука писав, що в ніч проти 9 серпня росіяни випустили по Одесі 11 ракет різних типів. Крім того, по місту скерували до сотні безпілотників. Частину з цих цій ліквідувала ППО, але не обійшлося й без влучань.

Читайте також:
обстріли постраждалі обстріл Одеси
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації