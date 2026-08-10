В Одессе количество пострадавших от обстрела возросло до 14 человек

Сотрудница ГСЧС оказывает помощь людям после обстрела. Фото: ГСЧС Одесчины

В результате массированной российской атаки на Одесскую область в воскресенье, 9 августа, пострадали 14 человек. 11 потерпевших госпитализировали. Всем травмированным оказывают помощь.

Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер, передает Новини.LIVE.

В каком состоянии пострадавшие

Один человек находится в тяжелом состоянии, а еще пятеро — в состоянии средней тяжести. О состоянии остальных пяти пострадавших глава ОГА не сообщил. Вероятно, они получили легкие травмы.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу ОВА Олега Кипера, ГСЧС и Одесскую ГВА сообщал, что в ночь на 9 августа армия РФ выпустила по Одесской области десятки ракет и беспилотников. В Одессе получили повреждения и частичные разрушения жилые дома. Пострадали люди — некоторым из них потребовалась госпитализация.

Также Новини.LIVE со ссылкой на спикера ВМС ВС Украины Дмитрия Плетенчука писал, что в ночь на 9 августа россияне выпустили по Одессе 11 ракет различных типов. Кроме того, на город направили до сотни беспилотников. Часть из них сбила ПВО, но не обошлось и без попаданий.