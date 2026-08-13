Тарифи на воду в Одесі: ціни на водопостачання і стоки

Кран для води. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі затвердити нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Йдеться про застосування цін, встановлених для "Інфоксводоканалу" постановою НКРЕКП. При цьому пільги та право на субсидію для містян залишаться без змін.

Про це Новини.LIVE дізналися із засідання виконавчого комітету Одеської міської ради.

Нові розцінки

Для населення та інших споживачів встановили такі тарифи:

централізоване водопостачання — 36,708 грн за 1 куб. м з ПДВ;

централізоване водовідведення — 28,836 грн за 1 куб. м з ПДВ.

Разом комплекс послуг "Інфоксводоканалу" коштуватиме 65,54 грн за 1 куб. м з ПДВ. Без податку на додану вартість сума становить 54,62 грн.

Чому підняли ціни

Необхідність коригування пояснюють зростанням вартості паливно-мастильних матеріалів, електроенергії для підприємства та мінімальної зарплати з 2021 року.

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Умови для міста

Виконувач обов’язків мера Одеси Ігор Коваль заявив, що перегляд тарифів має бути пов’язаний із незалежною оцінкою цілісного майнового комплексу "Інфоксводоканалу". За його словами, орендна плата за майно понад 20 років фактично не переглядалася, а змінювалася лише через індексацію. Тому місто хоче отримати незалежну експертну оцінку, яка допоможе визначити реальну ринкову вартість майна та справедливий розмір орендної плати для бюджету.

Коваль зазначив, що підприємство погодилося на проведення такої оцінки, а кошти на неї вже передбачили в міському бюджеті.

Захист пільгових категорій

Окремо Коваль наголосив на необхідності захисту містян. За словами посадовця, для пільгових категорій має зберегтися компенсація з міського бюджету.

"Для пільгових категорій, визначених законодавством, повинна і буде збережена компенсація за бюджет міста", — заявив Коваль.

Нинішні тарифи на воду

Зазначимо, у серпні жителі Одеси сплачуватимуть за воду за чинними тарифами. Для містян один кубометр водопостачання разом із водовідведенням коштує 35,16 грн. Крім цього, щомісяця необхідно оплачувати абонентське обслуговування у розмірі 94,38 грн.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одеській області погіршується ситуація з водними ресурсами через критичне обміління Дністра. За даними Українського гідрометеорологічного центру, на окремих ділянках річки рівень води опустився до найнижчих показників за весь час спостережень. Екологи попереджають, що це не тимчасове явище, а наслідок кліматичних змін, до яких Одесі доведеться адаптуватися.

Також Новини.LIVE писали, що тарифи на більшість комунальних послуг у серпні для одеситів не змінилися. Так, електроенергія для побутових споживачів і надалі коштує 4,32 грн за кВт·год. Для власників двозонних лічильників нічний тариф (з 23:00 до 07:00) становить 2,16 грн/кВт·год. Ці розцінки діятимуть щонайменше до 31 жовтня 2026 року.