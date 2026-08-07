Відключення води в Одесі 7 серпня: адреси та графік

Кран у квартирі. Фото ід.стративне: Новини.LIVE

Водопровідні мережі Одеси регулярно ремонтують, щоб забезпечити їхню надійну роботу та запобігти новим аваріям. Під час таких робіт іноді доводиться тимчасово припиняти водопостачання. Чергові відключення заплановані на 7 серпня. Вони торкнуться жителів двох районів міста.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Інфоксводоканал".

Де не буде води

За інформацією філії "Інфоксводоканал", через аварійно-ремонтні роботи на водопроводі без водопостачання тимчасово залишаться мешканці частини Хаджибейського та Пересипського районів Одеси. З 10:00 до 17:00 воду відключать у мікрорайоні Троїцький (колишнє селище Дзержинського) та мікрорайоні Преображенський (колишнє Ленселище).

З 09:15 до 23:00 водопостачання буде відсутнє за такими адресами:

вул. Академіка Сахарова, 42;

вул. Семена Палія, 119, 121, 125, 125-А, 125-Б, 125-Д, 127;

вул. Ярослава Баїса, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14-А, 16, 16-А, 20.

Коли відновлять

Після завершення аварійно-ремонтних робіт подачу води обіцяють відновити. У разі потреби мешканці можуть звернутися до цілодобової служби підтримки "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Куди звертатися

У разі питань мешканці можуть звертатися до цілодобової служби "Інфоксводоканалу":

0-800-307-505

705-55-05

068-905-55-05

066-905-55-05

093-170-01-55

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

Тариф на воду

У серпні жителі Одеси й надалі сплачуватимуть за воду за чинними тарифами. Один кубометр водопостачання разом із водовідведенням коштує 35,16 грн. Крім цього, щомісяця необхідно оплачувати абонентське обслуговування у розмірі 94,38 грн.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одеській області погіршується ситуація з водними ресурсами через критичне обміління Дністра. За даними Українського гідрометеорологічного центру, на окремих ділянках річки рівень води опустився до найнижчих показників за весь час спостережень. Екологи попереджають, що це не тимчасове явище, а наслідок кліматичних змін, до яких Одесі доведеться адаптуватися.

Також Новини.LIVE писали, що тарифи на більшість комунальних послуг у серпні для одеситів не змінилися. Так, електроенергія для побутових споживачів і надалі коштує 4,32 грн за кВт·год. Для власників двозонних лічильників нічний тариф (з 23:00 до 07:00) становить 2,16 грн/кВт·год. Ці розцінки діятимуть щонайменше до 31 жовтня 2026 року.