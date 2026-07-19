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Головна Одеса Тариф на вивіз сміття в Одесі залишили без змін: ціни у серпні

Тариф на вивіз сміття в Одесі залишили без змін: ціни у серпні

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 18:36
Тарифи на вивіз сміття в Одесі у серпні: скільки треба платити
Контейнери зі сміттям. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У серпні одеситам не доведеться платити більше за вивіз побутових відходів. Тарифи для населення залишаються незмінними, однак їхній розмір залежить від району міста та компанії, яка надає послуги.

Новини.LIVE дізналися, скільки платитимуть мешканці багатоповерхівок та приватного сектору у серпні 2026 року.

Вивіз сміття в Одесі

У серпні 2026 року тарифи на вивезення побутових відходів в Одесі залишаються без змін. Водночас сума у платіжках залежить від району проживання та підприємства, яке обслуговує територію.

За встановлення тарифів відповідають органи місцевого самоврядування. Послуги у різних районах міста надають такі компанії:

  • Приморський район — компанія "ТВ-Серрус";
  • Київський район — компанія "Кліар-Сіті";
  • Суворовський район — компанія "Еко-Ренесанс";
  • Хаджибейський район — комунальне підприємство "Одескомунтранс".

Які ціни на вивіз сміття в Одесі

Для кожної компанії діють окремі тарифи для мешканців багатоквартирних будинків і приватного сектору. Вартість послуг залежить від оператора, який працює у вашому районі:

Читайте також:
  • "Еко-Ренесанс": 35,49 грн для багатоповерхівок і 61,26 грн для приватного сектору;
  • "Кліар-Сіті": 33,99 грн та 58,68 грн відповідно;
  • "ТВ-Серрус": 34,80 грн та 60,07 грн;
  • "Одескомунтранс": 34,13 грн та 58,89 грн.

Таким чином, у серпні підвищення цін поки не очікується. 

Тарифи на комунальні послуги у серпні

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що тарифи на більшість комунальних послуг у серпні для одеситів не змінилися. Так, електроенергія для побутових споживачів і надалі коштує 4,32 грн за кВт·год. Для власників двозонних лічильників нічний тариф (з 23:00 до 07:00) становить 2,16 грн/кВт·год. Ці розцінки діятимуть щонайменше до 31 жовтня 2026 року.

Також Новини.LIVE писали, що тариф на централізоване водопостачання для населення в Одесі у серпні становитиме 17,92 грн за кубометр, а на водовідведення — 17,24 грн за кубометр. Загалом за ці дві послуги одесити сплачують 35,16 грн за кубометр.

Крім того, у серпні побутові споживачі в Одесі платитимуть 7,96 грн за кубометр природного газу. Окремо сплачується послуга з розподілу газу. Для клієнтів АТ "Одесагаз" тариф на доставку становить 1,308 грн за кубометр.

комунальні послуги сміття Новини Одеси
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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