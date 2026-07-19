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Главная Одесса Тариф на вывоз мусора в Одессе остался без изменений: цены в августе

Тариф на вывоз мусора в Одессе остался без изменений: цены в августе

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 18:36
Тарифы на вывоз мусора в Одессе в августе: сколько нужно платить
Контейнеры с мусором. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В августе одесситам не придется платить больше за вывоз бытовых отходов. Тарифы для населения остаются неизменными, однако их размер зависит от района города и компании, предоставляющей услуги.

Новини.LIVE выяснили, сколько будут платить жители многоэтажек и частного сектора в августе 2026 года.

Вывоз мусора в Одессе

В августе 2026 года тарифы на вывоз бытовых отходов в Одессе остаются без изменений. При этом сумма в платежках зависит от района проживания и предприятия, обслуживающего данную территорию.

За установление тарифов отвечают органы местного самоуправления. Услуги в разных районах города предоставляют следующие компании:

  • Приморский район — компания "ТВ-Серрус";
  • Киевский район — компания "Клиар-Сити";
  • Суворовский район — компания "Эко-Ренессанс";
  • Хаджибейский район — коммунальное предприятие "Одескоммунтранс".

Каковы цены на вывоз мусора в Одессе

Для каждой компании действуют отдельные тарифы для жителей многоквартирных домов и частного сектора. Стоимость услуг зависит от оператора, работающего в вашем районе:

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  • "Эко-Ренессанс": 35,49 грн для многоэтажек и 61,26 грн для частного сектора;
  • "Клиар-Сити": 33,99 грн и 58,68 грн соответственно;
  • "ТВ-Серрус": 34,80 грн и 60,07 грн;
  • "Одескомтранс": 34,13 грн и 58,89 грн.

Тарифы на коммунальные услуги в августе

Ранее Новини.LIVE сообщали, что тарифы на большинство коммунальных услуг в августе для одесситов не изменились. Так, электроэнергия для бытовых потребителей по-прежнему стоит 4,32 грн за кВт·ч. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф (с 23:00 до 07:00) составляет 2,16 грн/кВт·ч. Эти расценки будут действовать как минимум до 31 октября 2026 года.

Также Новини.LIVE сообщали, что тариф на централизованное водоснабжение для населения в Одессе в августе составит 17,92 грн за кубометр, а на водоотведение — 17,24 грн за кубометр. В целом за эти две услуги одесситы платят 35,16 грн за кубометр.

Кроме того, в августе бытовые потребители в Одессе будут платить 7,96 грн за кубометр природного газа. Отдельно оплачивается услуга по распределению газа. Для клиентов АО "Одессагаз" тариф на доставку составляет 1,308 грн за кубометр.

коммунальные услуги мусор Новости Одессы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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