Тарифи на газ в Одесі у серпні: скільки платитимуть споживачі

Людина дивиться показники газу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У серпні жителі Одеси й надалі сплачуватимуть за природний газ за чинними тарифами. Попри складну ситуацію на енергетичному ринку та зростання витрат, вартість блакитного палива для побутових споживачів залишиться незмінною.

Новини.LIVE розповідає, скільки одесити платитимуть за блакитне паливо у серпні.

Ціни на газ в Одесі

У серпні побутові споживачі в Одесі платитимуть 7,96 грн за кубометр природного газу. Цей тариф залишається фіксованим у межах державного регулювання на період воєнного стану та гарантує незмінну вартість палива для населення. Окремо сплачується послуга з розподілу газу. Для клієнтів АТ "Одесагаз" тариф на доставку становить 1,308 грн за кубометр.

Які тарифи на газ для бізнесу

Для непобутових споживачів діють інші розцінки. Вартість транспортування природного газу становить 501,97 грн за тисячу кубометрів. Порівняно з позаминулим роком тариф на транспортування газу для бізнесу зріс на 305%, що пов'язано зі зміною вартості послуг оператора газотранспортної системи.

В Одесі можуть зрости тарифи на воду

Водночас в Одесі можуть зрости тарифи на воду та каналізацію. Компанія "Інфоксводоканал" уже оприлюднила проєкт нових тарифів, який наразі перебуває на стадії обговорення.

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Якщо його погодять, загальна вартість послуг для населення може зрости майже до 94 грн за кубометр. Зокрема, підприємство пропонує встановити тариф 50,96 грн за кубометр водопостачання та 42,69 грн за кубометр водовідведення.

Поки що ці розцінки не набули чинності. Остаточне рішення щодо їхнього затвердження має ухвалити Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Тарифи на комунальні послуги у серпні

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що тарифи на більшість комунальних послуг у серпні для одеситів не змінилися. Так, електроенергія для побутових споживачів і надалі коштує 4,32 грн за кВт·год. Для власників двозонних лічильників нічний тариф (з 23:00 до 07:00) становить 2,16 грн/кВт·год. Ці розцінки діятимуть щонайменше до 31 жовтня 2026 року.

Також Новини.LIVE писали, що тариф на централізоване водопостачання для населення в Одесі у серпні становитиме 17,92 грн за кубометр, а на водовідведення — 17,24 грн за кубометр. Загалом за ці дві послуги одесити сплачують 35,16 грн за кубометр.