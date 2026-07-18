Тарифы на газ в Одессе в августе: сколько будут платить потребители

Человек проверяет показания газового счетчика. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В августе жители Одессы по-прежнему будут оплачивать природный газ по действующим тарифам. Несмотря на сложную ситуацию на энергетическом рынке и рост затрат, стоимость голубого топлива для бытовых потребителей останется неизменной.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за голубое топливо в августе.

Цены на газ в Одессе

В августе бытовые потребители в Одессе будут платить 7,96 грн за кубометр природного газа. Этот тариф остается фиксированным в рамках государственного регулирования на период военного положения и гарантирует неизменную стоимость газа для населения. Отдельно оплачивается услуга по распределению газа. Для клиентов АО "Одессагаз" тариф на доставку составляет 1,308 грн за кубометр.

Каковы тарифы на газ для бизнеса

Для небытовых потребителей действуют другие расценки. Стоимость транспортировки природного газа составляет 501,97 грн за тысячу кубометров. По сравнению с позапрошлым годом тариф на транспортировку газа для бизнеса вырос на 305%, что связано с изменением стоимости услуг оператора газотранспортной системы.

В Одессе могут вырасти тарифы на воду

В то же время в Одессе могут вырасти тарифы на воду и канализацию. Компания "Инфоксводоканал" уже обнародовала проект новых тарифов, который в настоящее время находится на стадии обсуждения.

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Если его одобрят, общая стоимость услуг для населения может вырасти почти до 94 грн за кубометр. В частности, предприятие предлагает установить тариф 50,96 грн за кубометр водоснабжения и 42,69 грн за кубометр водоотведения.

Пока эти расценки не вступили в силу. Окончательное решение об их утверждении должна принять Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП).

Тарифы на коммунальные услуги в августе

Ранее Новини.LIVE сообщали, что тарифы на большинство коммунальных услуг в августе для одесситов не изменились. Так, электроэнергия для бытовых потребителей по-прежнему стоит 4,32 грн за кВт·ч. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф (с 23:00 до 07:00) составляет 2,16 грн/кВт·ч. Эти расценки будут действовать как минимум до 31 октября 2026 года.

Также Новини.LIVE сообщали, что тариф на централизованное водоснабжение для населения в Одессе в августе составит 17,92 грн за кубометр, а на водоотведение — 17,24 грн за кубометр. В целом за эти две услуги одесситы платят 35,16 грн за кубометр.