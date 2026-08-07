Отключение воды в Одессе 7 августа: адреса и график

Два района Одессы останутся без воды: адреса бюветов
Водопроводные сети Одессы регулярно ремонтируются, чтобы обеспечить их надежную работу и предотвратить новые аварии. Во время таких работ иногда приходится временно приостанавливать водоснабжение. Очередные отключения запланированы на 7 августа. Они затронут жителей двух районов города.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Инфоксводоканал".
Где не будет воды
По информации филиала "Инфоксводоканал", из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводе без водоснабжения временно останутся жители части Хаджибейского и Пересыпского районов Одессы. С 10:00 до 17:00 воду отключат в микрорайоне Троицкий (бывший поселок Дзержинского) и микрорайоне Преображенский (бывший Ленселище).
С 09:15 до 23:00 водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:
- ул. Академика Сахарова, 42;
- ул. Семена Палия, 119, 121, 125, 125-А, 125-Б, 125-Д, 127;
- ул. Ярослава Баиса, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14-А, 16, 16-А, 20.
Когда восстановят
После завершения аварийно-ремонтных работ подачу воды обещают возобновить. В случае необходимости жители могут обратиться в круглосуточную службу поддержки "Инфоксводоканала".
Куда обращаться
При возникновении вопросов жители могут обращаться в круглосуточную службу "Инфоксводоканала":
- 0-800-307-505
- 705-55-05
- 068-905-55-05
- 066-905-55-05
- 093-170-01-55
Бюветы в Одессе
В Одессе в общей сложности действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.
- сквер Мечникова,
- Михайловский сквер,
- просп. Небесной Сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвиты, 1-Д,
- ул. Гераниева,
- ул. Крымская,
- ул. Героев обороны
- сквер Прохоровский,
- ул. И. Рабина,
- ул. Инглези
- просп. Леси Украинки, 33,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтану,
- ул. Космонавтов,
- сквер Старобазарный.
Тариф на воду
В августе жители Одессы по-прежнему будут оплачивать воду по действующим тарифам. Один кубометр водоснабжения вместе с водоотведением стоит 35,16 грн. Кроме того, ежемесячно необходимо оплачивать абонентское обслуживание в размере 94,38 грн.
Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области ухудшается ситуация с водными ресурсами из-за критического обмеления Днестра. По данным Украинского гидрометеорологического центра, на отдельных участках реки уровень воды опустился до самых низких показателей за всё время наблюдений. Экологи предупреждают, что это не временное явление, а следствие климатических изменений, к которым Одессе придётся адаптироваться.
Также Новини.LIVE сообщали, что тарифы на большинство коммунальных услуг в августе для одесситов не изменились. Так, электроэнергия для бытовых потребителей по-прежнему стоит 4,32 грн за кВт·ч. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф (с 23:00 до 07:00) составляет 2,16 грн/кВт·ч. Эти расценки будут действовать как минимум до 31 октября 2026 года.