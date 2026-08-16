Тариф на газ в Одесі у вересні 2026: скільки платити

Газовий лічильник. Фото ілюстративне: УНІАН

Вересень стане останнім місяцем перед активним стартом опалювального сезону, однак ціна газу для більшості одеситів не зміниться. Клієнти ГК "Нафтогаз України" платитимуть 7,96 грн за кубометр. Водночас у платіжках варто розрізняти дві різні послуги: безпосередньо спожитий газ та його розподіл.

Про це інформують Новини.LIVE.

Ціни на газ у вересні

Для побутових клієнтів ГК "Нафтогаз України" у вересні продовжить діяти тарифний план "Фіксований". Один кубометр природного газу коштує 7,96 грн з ПДВ. Зазначимо, що ціна встановлена на період з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року включно.

Чому за газ приходять різні платежі

Ціна 7,96 грн за кубометр — це вартість самого природного газу, але окремо споживачі оплачують його доставку або розподіл. І саме тут у 2026 році для споживачів АТ "Одесагаз" відбулися зміни. НКРЕКП встановила підприємству тариф на розподіл у два етапи: з 1 січня до 31 березня — 1,65 грн за кубометр на місяць без ПДВ, а з 1 квітня — 1,95 грн без ПДВ. Тобто з урахуванням ПДВ тариф становить 2,34 грн.

Плата за розподіл розраховується за річною замовленою потужністю — виходячи з обсягу споживання за попередній газовий рік, який розподіляється на 12 місяців. Тому платіж за доставку надходить навіть у місяці, коли газу використано мало або його взагалі не споживали.

Читайте також:

Газові мережі Одещини готують до зими

Перед опалювальним сезоном 2026-2027 років на Одещині проводять роботи на газових мережах. Наприкінці липня у частині області газопостачання планово припиняли майже на шість діб. Причиною були роботи з підготовки мереж до зими, зокрема усунення витоків та заміна запірної арматури.

Раніше Новини.LIVE писали, що АТ "Одесагаз" оштрафували на понад 2,55 млн грн після планової перевірки. Регулятор виявив порушення у роботі з даними про споживання газу, лічильниками та відключеннями. Компанію також зобов’язали спрямувати понад 8,24 млн грн на розвиток газорозподільної системи.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у вересні 2026 року одесити продовжать платити за електроенергію за чинною фіксованою ціною — 4,32 грн за один кВт·год. Окремого тарифу для Одеси чи Одеської області немає: ціна для побутових споживачів встановлюється на загальнодержавному рівні. Чинний механізм покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електроенергії продовжений до 31 жовтня 2026 року.