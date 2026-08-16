Тариф на газ в Одесі у вересні 2026: скільки платити

Тарифи в Одесі у вересні: вартість спожитого газу та розподіл
Вересень стане останнім місяцем перед активним стартом опалювального сезону, однак ціна газу для більшості одеситів не зміниться. Клієнти ГК "Нафтогаз України" платитимуть 7,96 грн за кубометр. Водночас у платіжках варто розрізняти дві різні послуги: безпосередньо спожитий газ та його розподіл.
Про це інформують Новини.LIVE.
Ціни на газ у вересні
Для побутових клієнтів ГК "Нафтогаз України" у вересні продовжить діяти тарифний план "Фіксований". Один кубометр природного газу коштує 7,96 грн з ПДВ. Зазначимо, що ціна встановлена на період з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року включно.
Чому за газ приходять різні платежі
Ціна 7,96 грн за кубометр — це вартість самого природного газу, але окремо споживачі оплачують його доставку або розподіл. І саме тут у 2026 році для споживачів АТ "Одесагаз" відбулися зміни. НКРЕКП встановила підприємству тариф на розподіл у два етапи: з 1 січня до 31 березня — 1,65 грн за кубометр на місяць без ПДВ, а з 1 квітня — 1,95 грн без ПДВ. Тобто з урахуванням ПДВ тариф становить 2,34 грн.
Плата за розподіл розраховується за річною замовленою потужністю — виходячи з обсягу споживання за попередній газовий рік, який розподіляється на 12 місяців. Тому платіж за доставку надходить навіть у місяці, коли газу використано мало або його взагалі не споживали.
Газові мережі Одещини готують до зими
Перед опалювальним сезоном 2026-2027 років на Одещині проводять роботи на газових мережах. Наприкінці липня у частині області газопостачання планово припиняли майже на шість діб. Причиною були роботи з підготовки мереж до зими, зокрема усунення витоків та заміна запірної арматури.
Раніше Новини.LIVE писали, що АТ "Одесагаз" оштрафували на понад 2,55 млн грн після планової перевірки. Регулятор виявив порушення у роботі з даними про споживання газу, лічильниками та відключеннями. Компанію також зобов’язали спрямувати понад 8,24 млн грн на розвиток газорозподільної системи.
Також Новини.LIVE повідомляли, що у вересні 2026 року одесити продовжать платити за електроенергію за чинною фіксованою ціною — 4,32 грн за один кВт·год. Окремого тарифу для Одеси чи Одеської області немає: ціна для побутових споживачів встановлюється на загальнодержавному рівні. Чинний механізм покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електроенергії продовжений до 31 жовтня 2026 року.