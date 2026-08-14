Штраф Одесагазу: НКРЕКП назвала виявлені порушення

Газова плита. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

АТ "Одесагаз" оштрафували на понад 2,55 млн грн після планової перевірки. Регулятор виявив порушення у роботі з даними про споживання газу, лічильниками та відключеннями. Компанію також зобов’язали спрямувати понад 8,24 млн грн на розвиток газорозподільної системи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Дані про газ

Під час планової перевірки НКРЕКП встановила, що "Одесагаз" не завжди вносив до інформаційної платформи дані про фактичне споживання газу. Також компанія допускала порушення під час прогнозування обсягів споживання.

Окремі претензії стосувалися обліку газу. Оператор не в усіх випадках проводив контрольне зняття показань лічильників та огляд вузлів обліку у встановлені строки. Такі процедури мають проводитися щонайменше раз на шість місяців.

Відключення споживачів

Регулятор також виявив порушення під час припинення газопостачання побутовим споживачам. Зокрема, людей не завжди попереджали про відключення щонайменше за три доби. Були й порушення у фіксації самого відключення. Якщо споживач відмовляється підписувати акт, оператор має підтвердити факт припинення газопостачання відеозйомкою або підписом незацікавленої особи.

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Проблеми з лічильниками

Окремо НКРЕКП зафіксувала порушення щодо повірки побутових лічильників. "Одесагаз" має проводити її власним коштом, зокрема оплачувати демонтаж, транспортування, монтаж і ремонт приладів. Крім того, компанія не встановила 2825 індивідуальних газових лічильників, передбачених планом. Через це регулятор передбачив коригування тарифної виручки "Одесагазу" на 7,07 млн грн у бік зменшення.

Куди підуть кошти

НКРЕКП також зобов’язала "Одесагаз" спрямувати на розвиток газорозподільної системи щонайменше 8,24 млн грн. Йдеться про кошти, які утворилися через різницю між нарахуваннями та витратами, пов’язаними з компенсаціями за недотримання параметрів якості природного газу. Із цієї суми щонайменше 5,36 млн грн мають бути передбачені на 2026–2027 роки, а решта — на 2028 рік.

Штраф у розмірі 2 553 451 грн мають сплатити до державного бюджету протягом 30 днів із дня отримання копії постанови. Постанову НКРЕКП №1011 ухвалили 30 червня 2026 року та оприлюднили 1 липня.

Інші штрафи

Зазначимо, раніше в Одесі на 7 млн грн оштрафовали КП "Теплопостачання міста Одеси". Антимонопольний комітет встановив, що підприємство, яке у 2022–2025 роках займало монопольне становище на ринку теплопостачання, не враховувало показники індивідуальних лічильників під час нарахування плати.

Через це споживачам могли нараховувати оплату за опалення за площею квартир, а не за фактичними показниками приладів обліку. До АМКУ надійшло понад 100 скарг від мешканців Одеси. Комітет визнав такі дії зловживанням монопольним становищем і зобов’язав підприємство припинити порушення та усунути їхні наслідки.

Як повідомляли Новини.LIVE, тарифи на більшість комунальних послуг у серпні для одеситів не змінилися. Так, електроенергія для побутових споживачів і надалі коштує 4,32 грн за кВт·год. Для власників двозонних лічильників нічний тариф (з 23:00 до 07:00) становить 2,16 грн/кВт·год. Ці розцінки діятимуть щонайменше до 31 жовтня 2026 року.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі затвердити нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Йдеться про застосування цін, встановлених для "Інфоксводоканалу" постановою НКРЕКП. При цьому пільги та право на субсидію для містян залишаться без змін.