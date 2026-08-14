Штраф «Одесгазу»: НКРЭКП перечислила выявленные нарушения

Газовая плита. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

АО "Одессагаз" оштрафовали на сумму свыше 2,55 млн грн по итогам плановой проверки. Регулятор выявил нарушения в работе с данными о потреблении газа, счетчиками и отключениями. Компанию также обязали направить более 8,24 млн грн на развитие газораспределительной системы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Данные о газе

В ходе плановой проверки НКРЭКП установила, что "Одессагаз" не всегда вносил в информационную платформу данные о фактическом потреблении газа. Также компания допускала нарушения при прогнозировании объемов потребления.

Отдельные претензии касались учета газа. Оператор не во всех случаях проводил контрольное снятие показаний счетчиков и осмотр узлов учета в установленные сроки. Такие процедуры должны проводиться не реже одного раза в шесть месяцев.

Отключение потребителей

Регулятор также выявил нарушения при прекращении газоснабжения бытовых потребителей. В частности, людей не всегда предупреждали об отключении как минимум за три суток. Были и нарушения при фиксации самого отключения. Если потребитель отказывается подписывать акт, оператор должен подтвердить факт прекращения газоснабжения видеозаписью или подписью незаинтересованного лица.

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Проблемы со счетчиками

Отдельно НКРЭКП зафиксировала нарушения, касающиеся поверки бытовых счетчиков. "Одессагаз" должен проводить ее за свой счет, в частности оплачивать демонтаж, транспортировку, монтаж и ремонт приборов. Кроме того, компания не установила 2825 индивидуальных газовых счетчиков, предусмотренных планом. В связи с этим регулятор предусмотрел корректировку тарифной выручки "Одессагаза" на 7,07 млн грн в сторону уменьшения.

Куда пойдут средства

НКРЭКП также обязала "Одессагаз" направить на развитие газораспределительной системы не менее 8,24 млн грн. Речь идет о средствах, образовавшихся за счет разницы между начислениями и расходами, связанными с компенсациями за несоблюдение параметров качества природного газа. Из этой суммы не менее 5,36 млн грн должны быть предусмотрены на 2026–2027 годы, а остальная часть — на 2028 год.

Штраф в размере 2 553 451 грн должен быть уплачен в государственный бюджет в течение 30 дней со дня получения копии постановления. Постановление НКРЭКП № 1011 было принято 30 июня 2026 года и обнародовано 1 июля.

Другие штрафы

Отметим, что ранее в Одессе на 7 млн грн оштрафовали КП "Теплоснабжение города Одессы". Антимонопольный комитет установил, что предприятие, которое в 2022–2025 годах занимало монопольное положение на рынке теплоснабжения, не учитывало показания индивидуальных счетчиков при начислении платы.

Из-за этого потребителям могли начислять плату за отопление исходя из площади квартир, а не по фактическим показаниям приборов учета. В АМКУ поступило более 100 жалоб от жителей Одессы. Комитет признал такие действия злоупотреблением монопольным положением и обязал предприятие прекратить нарушения и устранить их последствия.

Как сообщали Новини.LIVE, тарифы на большинство коммунальных услуг в августе для одесситов не изменились. Так, электроэнергия для бытовых потребителей по-прежнему стоит 4,32 грн за кВт·ч. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф (с 23:00 до 07:00) составляет 2,16 грн/кВт·ч. Эти расценки будут действовать как минимум до 31 октября 2026 года.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе утвердили новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Речь идет о применении цен, установленных для "Инфоксводоканала" постановлением НКРЭКП. При этом льготы и право на субсидию для горожан останутся без изменений.