Відключення газопостачання в Одесі 6 серпня: перелік адрес

Людина запалює газ. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Частина жителів Одеси тимчасово залишиться без газопостачання. Обмеження пов'язані з проведенням планових робіт на газопроводі. Відновити подачу газу обіцяють після завершення всіх необхідних робіт.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Де відключать газ

В Одесі 6 серпня з 9:00 тимчасово припинять газопостачання через роботи на газопроводі середнього тиску за адресою: вул. Євгена Чикаленка, 5.

Без газу на цей час залишаться споживачі за такими адресами:

вул. Дача Ковалевського, 68, 70, 72, 74/5, 76б, 76, 78, 80, 82;

вул. Євгена Чикаленка, 1б, 1, 1а, 3, 3б, 3а, 5б, 5, 5а, 7а, 7, 9, 13, 15, 15б, 5/5;

пров. Водний, 1а, 3, 5а, 5, 7, 9;

вул. Саксаганського, 1а, 2, 2б, 2а, 4, 6, 6а, 8, 10, 10/12а, 12.

Відновлення газопостачання

Газопостачання відновлять після завершення запланованих робіт. Орієнтовно це має статися до 18:00.

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Вартість газу

Зазначимо, що ціна газу для побутових споживачів у серпні також залишається незмінною. На неї поширюється дія мораторію на підвищення тарифів. Наразі одесити сплачують:

газ від "Нафтогазу" — 7,96 грн за кубометр;

розподіл газу "Одесагазом" — 1,308 грн за кубометр.

Для підприємств тарифи значно вищі. Зокрема, за розподіл газу бізнес сплачує понад 500 грн за тисячу кубометрів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що тарифи на більшість комунальних послуг у серпні для одеситів не змінилися. Так, електроенергія для побутових споживачів і надалі коштує 4,32 грн за кВт·год. Для власників двозонних лічильників нічний тариф (з 23:00 до 07:00) становить 2,16 грн/кВт·год. Ці розцінки діятимуть щонайменше до 31 жовтня 2026 року.

Також Новини.LIVE писали, що тариф на централізоване водопостачання для населення в Одесі у серпні становитиме 17,92 грн за кубометр, а на водовідведення — 17,24 грн за кубометр. Загалом за ці дві послуги одесити сплачують 35,16 грн за кубометр.