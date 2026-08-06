Отключение газоснабжения в Одессе 6 августа: список адресов

Человек зажигает газ. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Часть жителей Одессы временно останется без газоснабжения. Ограничения связаны с проведением плановых работ на газопроводе. Возобновить подачу газа обещают после завершения всех необходимых работ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Где отключат газ

В Одессе 6 августа с 9:00 временно приостановят газоснабжение из-за работ на газопроводе среднего давления по адресу: ул. Евгения Чикаленко, 5.

Без газа на это время останутся потребители по следующим адресам:

ул. Дача Ковалевского, 68, 70, 72, 74/5, 76б, 76, 78, 80, 82;

ул. Евгения Чикаленко, 1б, 1, 1а, 3, 3б, 3а, 5б, 5, 5а, 7а, 7, 9, 13, 15, 15б, 5/5;

пер. Водный, 1а, 3, 5а, 5, 7, 9;

ул. Саксаганского, 1а, 2, 2б, 2а, 4, 6, 6а, 8, 10, 10/12а, 12.

Возобновление газоснабжения

Газоснабжение возобновится после завершения запланированных работ. Ориентировочно это должно произойти до 18:00.

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Стоимость газа

Отметим, что цена на газ для бытовых потребителей в августе также остается неизменной. На неё распространяется действие моратория на повышение тарифов. В настоящее время одесситы платят:

за газ от "Нафтогаза" — 7,96 грн за кубометр;

распределение газа "Одессагазом" — 1,308 грн за кубометр.

Для предприятий тарифы значительно выше. В частности, за распределение газа бизнес платит более 500 грн за тысячу кубометров.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что тарифы на большинство коммунальных услуг в августе для одесситов не изменились. Так, электроэнергия для бытовых потребителей по-прежнему стоит 4,32 грн за кВт·ч. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф (с 23:00 до 07:00) составляет 2,16 грн/кВт·ч. Эти расценки будут действовать как минимум до 31 октября 2026 года.

Также Новини.LIVE сообщали, что тариф на централизованное водоснабжение для населения в Одессе в августе составит 17,92 грн за кубометр, а на водоотведение — 17,24 грн за кубометр. В целом за эти две услуги одесситы платят 35,16 грн за кубометр.