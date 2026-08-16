Тариф на газ в Одессе в сентябре 2026 года: сколько придется платить

Тарифы в Одессе в сентябре: стоимость потребленного газа
Сентябрь станет последним месяцем перед началом отопительного сезона, однако цена на газ для большинства одесситов не изменится. Клиенты ГК "Нафтогаз Украины" будут платить 7,96 грн за кубометр. При этом в счетах следует различать две разные услуги: непосредственно потребленный газ и его распределение.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Цены на газ в сентябре
Для бытовых клиентов ГК «Нафтогаз Украины» в сентябре продолжит действовать тарифный план "Фиксированный". Один кубометр природного газа стоит 7,96 грн с НДС. Отметим, что цена установлена на период с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно.
Почему за газ приходят разные платежи
Цена 7,96 грн за кубометр — это стоимость самого природного газа, но отдельно потребители оплачивают его доставку или распределение. И именно здесь в 2026 году для потребителей АО "Одессагаз" произошли изменения. НКРЭКП установила для предприятия тариф на распределение в два этапа: с 1 января по 31 марта — 1,65 грн за кубометр в месяц без НДС, а с 1 апреля — 1,95 грн без НДС. То есть с учетом НДС тариф составляет 2,34 грн.
Плата за распределение рассчитывается по годовой заказанной мощности — исходя из объема потребления за предыдущий газовый год, который распределяется на 12 месяцев. Поэтому платеж за доставку поступает даже в те месяцы, когда газа использовано мало или его вообще не потребляли.
Газовые сети Одесской области готовят к зиме
Перед отопительным сезоном 2026–2027 годов в Одесской области проводятся работы на газовых сетях. В конце июля в части области газоснабжение планово приостанавливали почти на шесть суток. Причиной стали работы по подготовке сетей к зиме, в частности устранение утечек и замена запорной арматуры.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что АО "Одессагаз" оштрафовали на более чем 2,55 млн грн после плановой проверки. Регулятор выявил нарушения в работе с данными о потреблении газа, счетчиками и отключениями. Компанию также обязали направить более 8,24 млн грн на развитие газораспределительной системы.
Также Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года одесситы продолжат платить за электроэнергию по действующей фиксированной цене — 4,32 грн за один кВт·ч. Отдельного тарифа для Одессы или Одесской области нет: цена для бытовых потребителей устанавливается на общегосударственном уровне. Действующий механизм возложения специальных обязательств на участников рынка электроэнергии продлен до 31 октября 2026 года.