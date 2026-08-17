Локдауны в Одессе зимой: военные высказали разные прогнозы

Разрушенная подстанция. Фото иллюстративное: ДТЭК

Эта зима для Одессы может оказаться сложнее предыдущей из-за угрозы новых ударов по украинской энергетике. Город может столкнуться с длительными локдаунами, которые местами будут длиться до двух недель, а то и дольше. В то же время в ВСУ призывают не воспринимать такой сценарий как данность и подчеркивают, что оценивать подготовку к зиме должны специалисты, непосредственно вовлеченные в этот процесс.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью офицера ВСУ Дениса Ярославского для проекта "Фабрика новостей".

Что ждет Одессу зимой

Денис Ярославский говорит, что не ожидает от России прекращения боевых действий или отказа от ударов по украинской инфраструктуре. По его мнению, предстоящая зима может оказаться сложнее предыдущей.

"Я не знаю, кто думает, что Россия остановится. Она не остановится. Перемирия в Украине не будет. И этой зимой у нас будут локдауны по две недели", — сказал Денис Ярославский.

По его прогнозу, риск длительных перебоев касается прежде всего крупных городов. Среди них военный отдельно назвал Одессу, Киев и Харьков.

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"Надеюсь, зима будет теплее, чем та. Здесь уже всё зависит от природы. А то, что у нас будут локдауны в Одессе, Киеве, Харькове, — это 100%. Причем такие локдауны, которых не было даже этой зимой", — заявил офицер ВСУ.

В ВСУ призвали не паниковать

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко раскритиковал заявления о якобы неизбежных «локдаунах». Он подчеркнул, что речь идет лишь о предположении отдельного человека, который, по его словам, не причастен к подготовке страны к отопительному сезону.

"Очередная нагнетание по поводу «локдаунов» в Киеве, Харькове и Одессе — это что-то новенькое. Для начала советую комментатору изучить, что такое локдаун, когда речь идет о «еще более жестких, чем этой зимой». У нас не было локдаунов прошлой зимой. Последние были во время пандемии COVID", — отметил Андрей Коваленко.

Лейтенант также обратил внимание, что прогнозы о длительных локдаунах не стоит воспринимать как факт. По его словам, оценивать подготовку к зиме должны те, кто непосредственно занимается этими вопросами.

"Все сказанное — лишь предположение отдельного человека, не имеющего отношения к вопросам подготовки к зиме. Каждый имеет право на предположения, но они не являются фактами. Доверять нужно только людям, вовлеченным в эти процессы", — подчеркнул Андрей Коваленко.

Что сейчас с энергосистемой Одесской области

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 9 августа РФ совершила одну из самых масштабных атак на энергетику Одесской области в 2026 году. Оккупанты применили ракеты и дроны, в результате чего были повреждены энергетические объекты. Без света осталась значительная часть потребителей Одессы и области, а также объекты критической инфраструктуры. Причем масштаб отключения электроэнергии был значительным: более 300 тысяч семей. В течение 9 августа энергетики восстановили электроснабжение 128,4 тысячи семей и частично восстановили питание критически важной инфраструктуры. По состоянию на 12:00 следующего дня электроснабжение восстановили уже для 226,7 тысячи семей, а также почти для всех объектов критической инфраструктуры.

Тарифы на коммунальные услуги в Одессе

Также Новини.LIVE сообщали, что с 1 сентября тариф на электроэнергию для жителей Одессы не изменится. Бытовые потребители продолжат платить по действующим расценкам, а владельцы двухзонных счетчиков ночью могут пользоваться электроэнергией вдвое дешевле. Кроме того, цена на газ для большинства одесситов также не изменится. Клиенты ГК "Нафтогаз Украины" будут платить 7,96 грн за кубометр. В то же время в городе утвердили новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Речь идет о применении цен, установленных для "Инфоксводоканала" постановлением НКРЭКП. При этом льготы и право на субсидию останутся без изменений.