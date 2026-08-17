Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Транзит через об'їзну Одеси тепер дозволено цілодобово

Транзит через об'їзну Одеси тепер дозволено цілодобово

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2026 19:55
На Одещині скасували комендантську годину для транзиту до кордону
Автомобілі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одеській області ухвалили рішення змінити обмеження комендантської години для транзитного руху транспорту. Відтепер вона не буде діяти для всіх видів транспорту. Йдеться про ділянку від київської траси через об’їзну дорогу Одеси в напрямку пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

На Одещині спростили транзит до кордону

Одеська ОВА зняла обмеження комендантської години для транзитного руху трансорту в обох напрямках дорогами держзначення з київської траси по обʼїзній Одеси у бік пунктів міжнародного пропуску:

  • "Паланка";
  • "Старокозаче";
  • "Орлівка";
  • "Рені".
На Одещині спростили транзит до кордону, скасувавши коменданстьку годину
Транзит до кордону. Фото: t.me/odeskaODA

"Насамперед це важливе рішення для людей, які перетинають кордон з Молдовою та Румунією в обох напрямках. Вони зможуть швидше діставатися до пунктів пропуску та менше проводити час в дорозі", — додав Кіпер.

null
Допис Кіпера. Фото: скриншот

Одеса — останні новини

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, в Одесі та області 18 серпня очікуються короткочасні дощі з грозами та сильним вітром. Водночас температура води у морі залишатиметься теплою.

Читайте також:

Крім того, ми розповідали, які тарифи на вивезення сміття будуть діяти в Одесі у вересні та скільки становитиме плата за одного мешканця.

А офіцер ЗСУ Денис Ярославський розповідав, ця зима може стати для Одеси складнішою за попередню через ризик нових атак Росії на енергетичну інфраструктуру. У разі масштабних пошкоджень місто може зіткнутися з тривалими перебоями.

 

Одеса комендантська година Одеська область Олег Кіпер транзит
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації