До Румунії з Одещини на авто: техогляд і правила кордону

Автівки на кордоні з Румунією. Фото ілюстративне: Poliţia de Frontieră Română

Водіям з Одещини, які планують їхати до Румунії автомобілем, варто заздалегідь перевірити документи на машину. Румунська сторона вимагає документ, що підтверджує чинний технічний огляд автомобіля, який необхідно пред'являти в оригіналі.

Які документи обов’язкові на кордоні з Румунією — інформує Новини.LIVE.

Техогляд на кордоні з Румунією

У переліку документів, які перевіряють румунські прикордонники, є документ, що підтверджує проходження періодичного технічного огляду автомобіля. Тому водієві українського автомобіля варто мати чинний документ про перевірку технічного стану машини, навіть попри те, що для більшості приватних легковиків в Україні обов'язкового періодичного техогляду зараз немає.

Які ще документи потрібні водієві

Перед поїздкою автомобілем до Румунії потрібно перевірити весь пакет документів. Румунська прикордонна поліція окремо наголошує: під час контролю перевіряється не лише наявність, а й чинність та справжність документів.

Водієві варто мати:

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дійсний закордонний паспорт або інший документ, який дає право перетинати кордон;

посвідчення водія відповідної категорії;

свідоцтво про реєстрацію автомобіля;

документ, що підтверджує чинний технічний огляд;

міжнародне страхування для автомобіля, чинне на території Румунії;

документи, які підтверджують право користування транспортним засобом, якщо вони необхідні у конкретній ситуації.

Румунські прикордонники наголошують, що посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію та підтвердження техогляду потрібно пред'являти в оригіналі, а не лише як фотографії чи копії документів.

Що можна ввозити до Румунії

Румунія є членом Європейського Союзу, тому при в'їзді з України водій фактично перетинає зовнішній кордон ЄС. Для людей, які в'їжджають наземним транспортом, без сплати мит і податків можна ввозити товари некомерційного характеру в особистому багажі загальною вартістю до 300 євро на одну людину. Для тих, хто прибуває літаком або морем, ліміт становить 430 євро. Йдеться про товари для особистого або сімейного використання чи подарунки.

Скільки алкоголю можна взяти

Для алкоголю встановлені окремі кількісні обмеження. При в'їзді з країни, яка не входить до ЄС, дозволено ввезти 1 літр міцного алкоголю понад 22% або 2 літри алкогольних напоїв міцністю до 22%. Додатково можна перевозити до 4 літрів тихого вина та 16 літрів пива для особистого використання.

Ці кількості не потрібно включати у звичайний грошовий ліміт товарів у 300 євро, оскільки для підакцизної продукції встановлені окремі норми.

Які продукти можна провозити

Саме продукти можуть стати несподіванкою для українців. При в'їзді з України до Румунії діють ветеринарні правила Євросоюзу. М'ясо, м'ясні продукти, молоко та молочні продукти в особистому багажі ввозити з України до ЄС не можна. Це стосується не лише сирого м'яса чи молока, а й продуктів, які їх містять та підпадають під відповідні ветеринарні обмеження. Якщо такі продукти виявлять під час контролю, їх можуть вилучити та знищити, а за порушення передбачена відповідальність.

Є окремі винятки. Наприклад, дитячого харчування, сухого дитячого молока та спеціального харчування, необхідного з медичних причин, можна перевозити до 2 кг, якщо виконані встановлені вимоги до упаковки та зберігання.

Скільки готівки можна взяти

Ще одне важливе правило стосується грошей. Якщо людина в'їжджає до Європейського Союзу або виїжджає з нього та має при собі 10 000 євро або більше, гроші необхідно задекларувати митним органам. Це стосується й еквівалентної суми в доларах, гривнях чи іншій валюті.

Ліміт у 10 тисяч євро застосовується до кожної людини окремо. Правило поширюється і на неповнолітніх, за яких декларування здійснюють батьки або законні представники.

Раніше Новини.LIVE писали, що на трасі Одеса — Рені поблизу кордону з Румунією планують створити систему відеоспостереження та автоматизованого керування рухом транспорту. Система допомагатиме контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.

Також Новини.LIVE писали, що Україна та Румунія планують суттєво розширити мережу пунктів пропуску на спільному кордоні. Одним із головних проєктів стане будівництво мосту, що з’єднає населені пункти Орлівка та Ісакча.