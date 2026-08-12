Черги на кордоні з Молдовою: де ускладнений рух з Одеси

Авто на КПП в Україні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Станом на ранок 12 серпня на основних маршрутах з Одеси до пунктів пропуску з Молдовою утворилися великі затори. Через значне скупчення автомобілів час у дорозі помітно збільшився. Водіям радять враховувати ситуацію під час планування поїздок і перевіряти стан доріг у режимі реального часу.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps, передає Новини.LIVE.

Затори до Паланки

На маршруті до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зафіксували суттєві затори. Автомобілі скупчилися біля н.п. Маяки, поблизу Нижньодністровського парку, а найбільша черга утворилася безпосередньо перед КПП. За даними Google Maps, орієнтовний час поїздки цією ділянкою становить близько 1 години 24 хвилин.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Варто зауважити, що на КПП "Старокозаче — Тудора" заторів немає, якщо їхати через територію України. Тим, хто планує проїхатися через територію Молдови варто очікувати за ускладнення руху на обох пунктах пропуску. Час у дорозі триватиме 1 годину 47 хвилин.

Затори на КПП Старокозаче. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Ускладнений і рух у напрямку поромної переправи "Орлівка". Затримки спостерігаються під час в’їзду на транзитну ділянку в Молдові та далі за маршрутом. Зараз поїздка в цьому напрямку може тривати щонайменше 4 години 4 хвилини.

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Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на шляху до Рені

Затримки також є на маршруті до КПП "Рені — Джюрджюлешть". Скупчення автомобілів зафіксували на під’їздах до транзитної ділянки молдовського кордону. Орієнтовний час у дорозі становить близько 4 годин 26 хвилин. Якщо обрати альтернативний маршрут через територію Молдови, поїздка може тривати понад 5 годин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Ситуація на дорогах може змінюватися протягом дня, тому перед виїздом водіям варто перевірити актуальну інформацію про завантаженість маршрутів.

Як повідомляли Новини.LIVE, водіям з Одещини, які планують поїздку до Молдови власним автомобілем, варто уважніше підготуватися до перетину кордону. Окрім стандартного пакета документів, під час контролю можуть вимагати підтвердження проходження технічного огляду транспортного засобу.

Також Новини.LIVE писали, що на трасі Одеса — Рені поблизу кордону з Румунією планують створити систему відеоспостереження та автоматизованого керування рухом транспорту. Система працюватиме разом із сервісом "єЧерга" та допомагатиме контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.