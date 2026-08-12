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Главная Одесса Выезд из Одессы в Молдову и Румынию затруднен: пробки на трассе

Выезд из Одессы в Молдову и Румынию затруднен: пробки на трассе

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 10:59
Очереди на границе с Молдовой: где затруднено движение из Одессы
Авто на КПП в Украине. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

По состоянию на утро 12 августа на основных маршрутах из Одессы к пунктам пропуска с Молдовой образовались крупные пробки. Из-за значительного скопления автомобилей время в пути заметно увеличилось. Водителям рекомендуют учитывать ситуацию при планировании поездок и проверять состояние дорог в режиме реального времени.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Новини.LIVE.

Пробки на пути к Паланке

На маршруте к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" зафиксированы значительные пробки. Автомобили скопились возле населённого пункта Маяки, недалеко от Нижнеднестровского парка, а самая большая очередь образовалась непосредственно перед КПП. По данным Google Maps, ориентировочное время поездки по этому участку составляет около 1 часа 24 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки на пути в Молдову. Фото: скриншот из Google Maps

Стоит отметить, что на КПП "Старокозаче — Тудора" пробок нет, если ехать через территорию Украины. Тем, кто планирует проехать через территорию Молдовы, следует ожидать затруднений в движении на обоих пунктах пропуска. Время в пути составит 1 час 47 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки на КПП Старокозаче. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Затруднено также движение в направлении паромной переправы "Орловка". Задержки наблюдаются при въезде на транзитный участок в Молдове и далее по маршруту. Сейчас поездка в этом направлении может занять не менее 4 часов 4 минут.

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Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Орловки. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки на пути к Рени

Задержки также наблюдаются на маршруте к КПП "Рени — Джюрджюлешт". Скопление автомобилей зафиксировано на подъездах к транзитному участку молдавской границы. Ориентировочное время в пути составляет около 4 часов 26 минут. Если выбрать альтернативный маршрут через территорию Молдовы, поездка может занять более 5 часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки на пути в Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Ситуация на дорогах может меняться в течение дня, поэтому перед выездом водителям стоит проверить актуальную информацию о загруженности маршрутов.

Как сообщали Новини.LIVE, водителям из Одесской области, планирующим поездку в Молдову на собственном автомобиле, следует более тщательно подготовиться к пересечению границы. Помимо стандартного пакета документов, при контроле может потребоваться подтверждение прохождения технического осмотра транспортного средства.

Также Новини.LIVE писали, что на трассе Одесса — Рени вблизи границы с Румынией планируется создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления движением транспорта. Система будет работать совместно с сервисом "еЧерга" и поможет контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.

Одесса выезд в Молдову выезд в Румынию
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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