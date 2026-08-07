Затори на кордоні з Молдовою: ситуація біля Одеси

Автівки в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Станом на зараз, 7 серпня на дорогах у напрямку пунктів пропуску з Молдовою спостерігаються значні затори. Найбільше скупчення транспорту зафіксували на під'їздах до КПП "Паланка — Маяки — Удобне", а також у напрямку Орлівки та Рені. Через це час у дорозі для водіїв суттєво зріс.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps, передає Новини.LIVE.

Затори до Паланки

Найбільші затори традиційно спостерігаються перед пунктом пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Рух ускладнений ще на виїзді з Одеси. Найбільше скупчення автомобілів утворилося поблизу села Маяки, біля Нижньодністровського парку, а також безпосередньо перед КПП. За даними Google Maps, дорога цією ділянкою займає близько 1 години 23 хвилин.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Ускладнення у напрямку Орлівки

На шляху до поромного пункту пропуску "Орлівка" рух також сповільнений. Затори утворилися на під'їздах до транзитної ділянки територією Молдови. Орієнтовний час у дорозі становить 4 години 4 хвилини.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на шляху до Рені

У напрямку пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" також фіксують скупчення транспорту. Найбільше автомобілів накопичилося перед транзитною ділянкою молдовського кордону. За оцінкою Google Maps, дорога триватиме близько 4 годин 27 хвилин, а альтернативний маршрут може зайняти понад 5 годин.

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Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Як повідомляли Новини.LIVE, поблизу кордону з Румунією, на трасі Одеса — Рені, планують створити систему відеоспостереження та автоматизованого керування рухом транспорту. Система працюватиме разом із сервісом "єЧерга" та допомагатиме контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.

Також Новини.LIVE писали, що керманичам, які планують перетинати кордон з Румунією через Одеську область, варто заздалегідь перевірити документи на автомобіль. Під час прикордонного контролю можуть попросити підтвердження чинного технічного огляду. Також необхідно мати документи на водія та транспортний засіб.