Затори на кордоні з Молдовою: ситуація біля Одеси

З Одеси до Молдови виїзд заблоковано: ситуація на трасі
Станом на зараз, 7 серпня на дорогах у напрямку пунктів пропуску з Молдовою спостерігаються значні затори. Найбільше скупчення транспорту зафіксували на під'їздах до КПП "Паланка — Маяки — Удобне", а також у напрямку Орлівки та Рені. Через це час у дорозі для водіїв суттєво зріс.
Про затори свідчать дані сервісу Google Maps, передає Новини.LIVE.
Затори до Паланки
Найбільші затори традиційно спостерігаються перед пунктом пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Рух ускладнений ще на виїзді з Одеси. Найбільше скупчення автомобілів утворилося поблизу села Маяки, біля Нижньодністровського парку, а також безпосередньо перед КПП. За даними Google Maps, дорога цією ділянкою займає близько 1 години 23 хвилин.
Ускладнення у напрямку Орлівки
На шляху до поромного пункту пропуску "Орлівка" рух також сповільнений. Затори утворилися на під'їздах до транзитної ділянки територією Молдови. Орієнтовний час у дорозі становить 4 години 4 хвилини.
Затори на шляху до Рені
У напрямку пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" також фіксують скупчення транспорту. Найбільше автомобілів накопичилося перед транзитною ділянкою молдовського кордону. За оцінкою Google Maps, дорога триватиме близько 4 годин 27 хвилин, а альтернативний маршрут може зайняти понад 5 годин.
Як повідомляли Новини.LIVE, поблизу кордону з Румунією, на трасі Одеса — Рені, планують створити систему відеоспостереження та автоматизованого керування рухом транспорту. Система працюватиме разом із сервісом "єЧерга" та допомагатиме контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.
Також Новини.LIVE писали, що керманичам, які планують перетинати кордон з Румунією через Одеську область, варто заздалегідь перевірити документи на автомобіль. Під час прикордонного контролю можуть попросити підтвердження чинного технічного огляду. Також необхідно мати документи на водія та транспортний засіб.