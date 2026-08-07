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Головна Одеса З Одеси до Молдови виїзд заблоковано: ситуація на трасі

З Одеси до Молдови виїзд заблоковано: ситуація на трасі

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2026 14:55
Затори на кордоні з Молдовою: ситуація біля Одеси
Автівки в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Станом на зараз, 7 серпня на дорогах у напрямку пунктів пропуску з Молдовою спостерігаються значні затори. Найбільше скупчення транспорту зафіксували на під'їздах до КПП "Паланка — Маяки — Удобне", а також у напрямку Орлівки та Рені. Через це час у дорозі для водіїв суттєво зріс.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps, передає Новини.LIVE.

Затори до Паланки

Найбільші затори традиційно спостерігаються перед пунктом пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Рух ускладнений ще на виїзді з Одеси. Найбільше скупчення автомобілів утворилося поблизу села Маяки, біля Нижньодністровського парку, а також безпосередньо перед КПП. За даними Google Maps, дорога цією ділянкою займає близько 1 години 23 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Ускладнення у напрямку Орлівки

На шляху до поромного пункту пропуску "Орлівка" рух також сповільнений. Затори утворилися на під'їздах до транзитної ділянки територією Молдови. Орієнтовний час у дорозі становить 4 години 4 хвилини.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на шляху до Рені

У напрямку пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" також фіксують скупчення транспорту. Найбільше автомобілів накопичилося перед транзитною ділянкою молдовського кордону. За оцінкою Google Maps, дорога триватиме близько 4 годин 27 хвилин, а альтернативний маршрут може зайняти понад 5 годин.

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Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Як повідомляли Новини.LIVE, поблизу кордону з Румунією, на трасі Одеса — Рені, планують створити систему відеоспостереження та автоматизованого керування рухом транспорту. Система працюватиме разом із сервісом "єЧерга" та допомагатиме контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.

Також Новини.LIVE писали, що керманичам, які планують перетинати кордон з Румунією через Одеську область, варто заздалегідь перевірити документи на автомобіль. Під час прикордонного контролю можуть попросити підтвердження чинного технічного огляду. Також необхідно мати документи на водія та транспортний засіб.

Одеса виїзд до Молдови виїзд до Румунії
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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