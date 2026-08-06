Ціни на пальне в Одесі 6 серпня: вартість бензину та ДП

Ціни на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Заправні станції Одеси знову оновили інформаційні стели. Ситуація з пальним у місті залишається динамічною, адже мережі продовжують відновлювати асортимент та коригувати цінники. Середні показники вартості бензину в регіоні також демонструють незначні коливання.

Новини.LIVE розповідають, скільки зараз коштує заправити авто в Одесі та що саме змінилося порівняно з учорашнім днем.

Актуальні ціни на АЗС в Одесі

Станом на 6 серпня великі мережі заправок встановили такі цінники:

WOG:

ДП Євро — 93.80 грн/л

ДП Mustang — 96.80 грн/л

А-95 Євро — 83.50 грн/л

95 Mustang — 85.90 грн/л

100 Mustang — 92.90 грн/л

UKRNAFTA:

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92 — 77.90 грн/л

95 — 79.90 грн/л

95 Energy — 82.90 грн/л

ДП — 89.90 грн/л

ОККО:

PULLS 100 — 92.90 грн/л

PULLS 95 — 85.90 грн/л

A-95 Євро — 82.90 грн/л

PULLS ДП — 96.90 грн/л

ДП Євро — 93.90 грн/л

Порівняння з цінами вчора

Порівнюючи із середою, 5 серпня, головна зміна зафіксована у мережі ОККО: на табло знову засвітилася ціна на преміальний дизель PULLS ДП, яка становить 96.90 грн/л (учора ця позиція була вимкнена). Ціни на решту видів пального в ОККО залишилися без змін.

Мережі WOG та UKRNAFTA зберегли цінники повністю ідентичними до вчорашніх показників. Звичайне та преміальне дизельне пальне в UKRNAFTA залишається в наявності по 89.90 грн/л.

Середні ціни на пальне в Одеській області

Згідно з даними моніторингу станом на 6 серпня, середня вартість пального на Одещині становить:

Бензин А-95 преміум: 84.41 грн/л (без змін, 0.00%)

Бензин А-95: 81.48 грн/л (трохи здешевшав на -0.10 грн, або -0.123%)

Бензин А-92: 77.90 грн/л (без змін, 0.00%)

Дизельне паливо: 92.46 грн/л (без змін, 0.00%)

Газ автомобільний: 42.59 грн/л (без змін, 0.00%)

Ціни на пальне на АЗС згідно з даними Мінфіну

Зріз вартості пального серед основних операторов Одеської області виглядає так:

AMIC: А-95 — 79.99 грн/л, ДП — 91.99 грн/л, Газ — 42.49 грн/л.

Parallel: А-95+ — 81.90 грн/л, А-95 — 79.90 грн/л, ДП — 89.90 грн/л, Газ — 40.90 грн/л.

SOCAR: А-95+ — 88.40 грн/л, А-95 — 85.40 грн/л, ДП — 95.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

UKRNAFTA: А-95+ — 82.90 грн/л, А-95 — 79.90 грн/л, А-92 — 77.90 грн/л, ДП — 89.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

UPG: А-95+ — 81.90 грн/л, А-95 — 79.90 грн/л, ДП — 90.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

VST: А-95 — 80.90 грн/л, ДП — 93.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

WOG: А-95+ — 85.90 грн/л, А-95 — 83.50 грн/л, ДП — 93.80 грн/л, Газ — 44.50 грн/л.

БРСМ-Нафта: А-95 — 78.99 грн/л, ДП — 90.99 грн/л, Газ — 41.49 грн/л.

Катрал: А-95+ — 83.99 грн/л, А-95 — 83.39 грн/л, ДП — 93.39 грн/л, Газ — 40.99 грн/л.

ОККО: А-95+ — 85.90 грн/л, А-95 — 82.90 грн/л, ДП — 93.90 грн/л, Газ — 43.90 грн/л.

Як повідомляли Новини.LIVE, на трасі Одеса — Рені поблизу кордону з Румунією планують створити систему відеоспостереження та автоматизованого керування рухом транспорту. Система працюватиме разом із сервісом "єЧерга" та допомагатиме контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.

Також Новини.LIVE писали, що водіям, які планують перетинати кордон з Румунією через Одеську область, варто заздалегідь перевірити документи на автомобіль. Під час прикордонного контролю можуть попросити підтвердження чинного технічного огляду. Також необхідно мати документи на водія та транспортний засіб.