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Главная Одесса Одесским водителям приготовиться: цены на АЗС 6 августа

Одесским водителям приготовиться: цены на АЗС 6 августа

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 16:33
Цены на топливо в Одессе 6 августа: стоимость бензина и дизельного топлива
Цены на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Автозаправочные станции Одессы вновь обновили информационные табло. Ситуация с топливом в городе остается динамичной, ведь сети продолжают восстанавливать ассортимент и корректировать цены. Средние показатели стоимости бензина в регионе также демонстрируют незначительные колебания.

Новини.LIVE рассказывают, сколько сейчас стоит заправить автомобиль в Одессе и что именно изменилось по сравнению со вчерашним днём.

Актуальные цены на АЗС в Одессе

По состоянию на 6 августа крупные сети АЗС установили следующие цены:

WOG:

  • ДП "Евро" — 93,80 грн/л
  • ДП Mustang — 96,80 грн/л
  • А-95 Евро — 83,50 грн/л
  • 95 Mustang — 85,90 грн/л
  • 100 Mustang — 92,90 грн/л

UKRNAFTA:

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  • 92 — 77,90 грн/л
  • 95 — 79,90 грн/л
  • 95 Energy — 82,90 грн/л
  • ДП — 89,90 грн/л

ОККО:

  • PULLS 100 — 92,90 грн/л
  • PULLS 95 — 85,90 грн/л
  • A-95 Евро — 82,90 грн/л
  • PULLS ДП — 96,90 грн/л
  • ДП Евро — 93,90 грн/л

Сравнение с ценами вчера

По сравнению со средой, 5 августа, основное изменение зафиксировано в сети ОККО: на табло снова появилась цена на премиальный дизель PULLS ДП, которая составляет 96,90 грн/л (вчера эта позиция была отключена). Цены на остальные виды топлива в ОККО остались без изменений.

Сети WOG и UKRNAFTA сохранили цены полностью идентичными вчерашним показателям. Обычное и премиальное дизельное топливо в UKRNAFTA по-прежнему продается по цене 89,90 грн/л.

Средние цены на топливо в Одесской области

Согласно данным мониторинга по состоянию на 6 августа, средняя стоимость топлива в Одесской области составляет:

  • Бензин А-95 премиум: 84,41 грн/л (без изменений, 0,00%)
  • Бензин А-95: 81,48 грн/л (несколько подешевел на -0,10 грн, или -0,123%)
  • Бензин А-92: 77,90 грн/л (без изменений, 0,00%)
  • Дизельное топливо: 92,46 грн/л (без изменений, 0,00%)
  • Автомобильный газ: 42,59 грн/л (без изменений, 0,00%)

Цены на топливо на АЗС согласно данным Минфина

Диапазон цен на топливо среди основных операторов Одесской области выглядит следующим образом:

  • AMIC: А-95 — 79,99 грн/л, дизельное топливо — 91,99 грн/л, газ — 42,49 грн/л.
  • Parallel: А-95+ — 81,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, дизельное топливо — 89,90 грн/л, газ — 40,90 грн/л.
  • SOCAR: А-95+ — 88,40 грн/л, А-95 — 85,40 грн/л, дизельное топливо — 95,90 грн/л, автогаз — 42,90 грн/л.
  • UKRNAFTA: А-95+ — 82,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, А-92 — 77,90 грн/л, ДИ — 89,90 грн/л, Газ — 42,90 грн/л.
  • UPG: А-95+ — 81,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, дизельное топливо — 90,90 грн/л, Газ — 42,90 грн/л.
  • VST: А-95 — 80,90 грн/л, дизельное топливо — 93,90 грн/л, газ — 42,90 грн/л.
  • WOG: А-95+ — 85,90 грн/л, А-95 — 83,50 грн/л, дизельное топливо — 93,80 грн/л, автогаз — 44,50 грн/л.
  • БРСМ-Нафта: А-95 — 78,99 грн/л, дизельное топливо — 90,99 грн/л, автогаз — 41,49 грн/л.
  • Катрал: А-95+ — 83,99 грн/л, А-95 — 83,39 грн/л, дизельное топливо — 93,39 грн/л, автогаз — 40,99 грн/л.
  • ОККО: А-95+ — 85,90 грн/л, А-95 — 82,90 грн/л, дизельное топливо — 93,90 грн/л, автогаз — 43,90 грн/л.

Как сообщали Новини.LIVE, на трассе Одесса — Рени вблизи границы с Румынией планируется создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления движением транспорта. Система будет работать совместно с сервисом "еЧерга" и поможет контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.

Также Новини.LIVE писали, что водителям, планирующим пересекать границу с Румынией через Одесскую область, следует заранее проверить документы на автомобиль. Во время пограничного контроля могут попросить подтверждение действующего технического осмотра. Также необходимо иметь документы на водителя и транспортное средство.

цены на топливо Одесса АЗС
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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