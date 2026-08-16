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Главная Одесса На пунктах пропуска Одесчины с Румынией требуют техосмотр авто

На пунктах пропуска Одесчины с Румынией требуют техосмотр авто

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 19:34
В Румынию из Одесской области на автомобиле: техосмотр и правила пересечения границы
Автомобили на границе с Румынией. Иллюстративное фото: Пограничная полиция Румынии

Водителям из Одесской области, планирующим поехать в Румынию на автомобиле, следует заранее проверить документы на машину. Румынская сторона требует документ, подтверждающий действующий технический осмотр автомобиля, который необходимо предъявить в оригинале.

Какие документы обязательны на границе с Румынией — сообщает Новини.LIVE.

Техосмотр на границе с Румынией

В перечне документов, которые проверяют румынские пограничники, есть документ, подтверждающий прохождение периодического технического осмотра автомобиля. Поэтому водителю украинского автомобиля следует иметь действующий документ о проверке технического состояния машины, даже несмотря на то, что для большинства частных легковых автомобилей в Украине обязательного периодического техосмотра сейчас нет.

Какие еще документы нужны водителю

Перед поездкой на автомобиле в Румынию необходимо проверить весь пакет документов. Румынская пограничная полиция отдельно подчеркивает: во время контроля проверяется не только наличие, но и действительность, а также подлинность документов. У водителя должно быть:

  • действительный загранпаспорт или другой документ, дающий право на пересечение границы;
  • водительское удостоверение соответствующей категории;
  • свидетельство о регистрации автомобиля;
  • документ, подтверждающий действующий технический осмотр;
  • международную страховку на автомобиль, действующую на территории Румынии;
  • документы, подтверждающие право пользования транспортным средством, если они необходимы в конкретной ситуации.

Румынские пограничники подчеркивают, что водительское удостоверение, свидетельство о регистрации и подтверждение техосмотра необходимо предъявлять в оригинале, а не только в виде фотографий или копий документов.

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Что можно ввозить в Румынию

Румыния является членом Европейского Союза, поэтому при въезде из Украины водитель фактически пересекает внешнюю границу ЕС. Для лиц, въезжающих наземным транспортом, без уплаты пошлин и налогов разрешается ввозить товары некоммерческого характера в личном багаже общей стоимостью до 300 евро на одного человека. Для тех, кто прибывает самолетом или по морю, лимит составляет 430 евро. Речь идет о товарах для личного или семейного использования или подарках.

Сколько алкоголя можно взять

Для алкоголя установлены отдельные количественные ограничения. При въезде из страны, не входящей в ЕС, разрешено ввезти 1 литр крепкого алкоголя крепостью свыше 22% или 2 литра алкогольных напитков крепостью до 22%. Кроме того, можно перевозить до 4 литров тихого вина и 16 литров пива для личного потребления.

Эти количества не нужно включать в обычный денежный лимит на товары в 300 евро, поскольку для подакцизной продукции установлены отдельные нормы.

Какие продукты можно провозить

Именно продукты могут стать неожиданностью для украинцев. При въезде из Украины в Румынию действуют ветеринарные правила Евросоюза. Мясо, мясные продукты, молоко и молочные продукты в личном багаже ввозить из Украины в ЕС нельзя. Это касается не только сырого мяса или молока, но и продуктов, которые их содержат и подпадают под соответствующие ветеринарные ограничения. Если такие продукты обнаружат во время досмотра, их могут изъять и уничтожить, а за нарушение предусмотрена ответственность.

Существуют отдельные исключения. Например, детское питание, сухое детское молоко и специальное питание, необходимое по медицинским показаниям, можно перевозить в количестве до 2 кг, если соблюдены установленные требования к упаковке и хранению.

Сколько наличных денег можно взять

Еще одно важное правило касается денег. Если человек въезжает в Европейский Союз или выезжает из него и имеет при себе 10 000 евро или более, деньги необходимо задекларировать таможенным органам. Это касается и эквивалентной суммы в долларах, гривнах или другой валюте.

Лимит в 10 тысяч евро применяется к каждому человеку отдельно. Правило распространяется и на несовершеннолетних, за которых декларирование осуществляют родители или законные представители.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на трассе Одесса — Рени вблизи границы с Румынией планируется создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления дорожным движением. Система будет помогать контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.

Также Новини.LIVE сообщали, что Украина и Румыния планируют существенно расширить сеть пунктов пропуска на общей границе. Одним из главных проектов станет строительство моста, который соединит населенные пункты Орловка и Исакча.

Новости Одессы техосмотр выезд в Румынию
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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