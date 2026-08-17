Температура моря в Одесі та погода: прогноз на 18 серпня

Люди відпочивають біля моря. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі та області у вівторок, 18 серпня, суттєво зміниться погода. Після сухої ночі вдень очікуються короткочасні дощі з грозами та сильним вітром. Водночас Чорне море залишатиметься теплим, температура води біля узбережжя становитиме +22...+23 °C.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі 18 серпня

Завтра в Одесі прогнозують мінливу хмарність. Уночі опадів не буде, однак удень пройде короткочасний дощ із грозою. Температура повітря вночі становитиме +17...+19 °C, удень повітря прогріється до +26...+28 °C. Південний вітер увечері зміниться на північно-західний, його швидкість становитиме 9-14 м/с. Удень можливі шквали 15-20 м/с. Попри зміну погоди, морська вода суттєво не охолоне. Біля Одеси її температура становитиме +22...+23 °C.

Погода на узбережжі

Вздовж узбережжя Одещини вночі температура повітря становитиме +16...+21 °C, а вдень — +25...+30 °C. Синоптики прогнозують короткочасний дощ та грозу. Уночі хвилювання Чорного моря буде легким, але вдень посилиться до помірного. Швидкість південного вітру зростатиме до 12-14 м/с. Через це на узбережжі оголосили І рівень небезпечності. При цьому рівні моря залишатимуться безпечними. Температура морської води вздовж узбережжя також становитиме +22...+23 °C.

Полпередження про шторм. Фото: скриншот

Погода на Одещині 18 серпня

В Одеській області температурний контраст буде значно відчутнішим. Уночі прогнозують +14...+19 °C, а подекуди температура опуститься до +9 °C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +31...+36 °C, тоді як у прибережній зоні буде прохолодніше — +26...+28 °C. По області очікуються короткочасні грозові дощі, місцями шквали до 15-20 м/с. Видимість на автошляхах буде доброю.

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Зміну погоди синоптики пояснюють улоговиною циклону, яка рухається з північного заходу. Короткочасні грозові дощі очікуються вдень 18 серпня та вночі 19 серпня. Подекуди пориви вітру сягатимуть 20 м/с.

Одночасно 18-19 серпня почне знижуватися температурний фон. Місцями вночі буде лише до +9 °C, а вдень температура може опуститися до +22 °C. Після цього істотних опадів не прогнозують, а температура знову почне підвищуватися.

Погода у найближчі дні. Фото: скриншот

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на півдні Одещини через критичне маловоддя почали примусово наповнювати водосховище Катлабух. Воду до нього подають із Дунаю за допомогою насосної станції. Низький рівень води вже створює ризики не лише для екосистеми Придунав’я, а й для водозабезпечення населення та роботи аграрного сектору.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі з пам'ятника Дюку де Рішельє прибрали захисні мішки з піском, під якими один із головних символів міста перебував із перших тижнів повномасштабної війни, а саме 1619 днів. Після демонтажу захисту на поверхні монумента стали помітні темні плями та сліди. Ймовірно, вони могли утворитися через тривалий контакт із піском, вологою та захисною конструкцією, однак підтвердити це мають фахівці.