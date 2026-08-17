Температура моря в Одессе и погода: прогноз на 18 августа

Люди отдыхают у моря. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе и области во вторник, 18 августа, погода существенно изменится. После сухой ночи днем ожидаются кратковременные дожди с грозами и сильным ветром. При этом Черное море останется теплым, температура воды у побережья составит +22...+23 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 18 августа

Завтра в Одессе прогнозируется переменная облачность. Ночью осадков не будет, однако днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью составит +17...+19 °C, днем воздух прогреется до +26...+28 °C. Южный ветер вечером сменится на северо-западный, его скорость составит 9-14 м/с. Днем возможны шквалы со скоростью 15-20 м/с. Несмотря на смену погоды, морская вода существенно не охладится. У Одессы её температура составит +22…+23 °C.

Погода на побережье

Вдоль побережья Одесской области ночью температура воздуха составит +16...+21 °C, а днем — +25...+30 °C. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Ночью волнение на Черном море будет слабым, но днем усилится до умеренного. Скорость южного ветра будет нарастать до 12-14 м/с. В связи с этим на побережье объявлен I уровень опасности. При этом условия на море останутся безопасными. Температура морской воды вдоль побережья также составит +22...+23 °C.

Предупреждение о шторме. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 18 августа

В Одесской области температурный контраст будет значительно более ощутимым. Ночью прогнозируют +14...+19 °C, а местами температура опустится до +9 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +31...+36 °C, тогда как в прибрежной зоне будет прохладнее — +26...+28 °C. По области ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами шквалы до 15–20 м/с. Видимость на автодорогах будет хорошей.

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Изменение погоды синоптики объясняют циклонической впадиной, движущейся с северо-запада. Кратковременные грозовые дожди ожидаются днем 18 августа и ночью 19 августа. Местами порывы ветра будут достигать 20 м/с.

Одновременно 18-19 августа начнет снижаться температура. Местами ночью будет всего до +9 °C, а днем температура может опуститься до +22 °C. После этого существенных осадков не прогнозируется, а температура снова начнёт повышаться.

Погода в ближайшие дни. Фото: скриншот

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на юге Одесской области из-за критического маловодья начали принудительно наполнять водохранилище Катлабух. Воду в него подают из Дуная с помощью насосной станции. Низкий уровень воды уже создает риски не только для экосистемы Придунавья, но и для водоснабжения населения и работы аграрного сектора.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе с памятника Дюку де Ришелье убрали защитные мешки с песком, под которыми один из главных символов города находился с первых недель полномасштабной войны, а именно 1619 дней. После демонтажа защиты на поверхности монумента стали заметны тёмные пятна и следы. Вероятно, они могли образоваться из-за длительного контакта с песком, влагой и защитной конструкцией, однако подтвердить это должны специалисты.