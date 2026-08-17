Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одессу надвигаются грозы: температура воды в море завтра

На Одессу надвигаются грозы: температура воды в море завтра

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 18:54
Температура моря в Одессе и погода: прогноз на 18 августа
Люди отдыхают у моря. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе и области во вторник, 18 августа, погода существенно изменится. После сухой ночи днем ожидаются кратковременные дожди с грозами и сильным ветром. При этом Черное море останется теплым, температура воды у побережья составит +22...+23 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 18 августа

Завтра в Одессе прогнозируется переменная облачность. Ночью осадков не будет, однако днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью составит +17...+19 °C, днем воздух прогреется до +26...+28 °C. Южный ветер вечером сменится на северо-западный, его скорость составит 9-14 м/с. Днем возможны шквалы со скоростью 15-20 м/с. Несмотря на смену погоды, морская вода существенно не охладится. У Одессы её температура составит +22…+23 °C.

Погода на побережье

Вдоль побережья Одесской области ночью температура воздуха составит +16...+21 °C, а днем — +25...+30 °C. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Ночью волнение на Черном море будет слабым, но днем усилится до умеренного. Скорость южного ветра будет нарастать до 12-14 м/с. В связи с этим на побережье объявлен I уровень опасности. При этом условия на море останутся безопасными. Температура морской воды вдоль побережья также составит +22...+23 °C.

На Одесу йдуть грози: температура води на узбережжі завтра - фото 1
Предупреждение о шторме. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 18 августа

В Одесской области температурный контраст будет значительно более ощутимым. Ночью прогнозируют +14...+19 °C, а местами температура опустится до +9 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +31...+36 °C, тогда как в прибрежной зоне будет прохладнее — +26...+28 °C. По области ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами шквалы до 15–20 м/с. Видимость на автодорогах будет хорошей.

Читайте также:

Изменение погоды синоптики объясняют циклонической впадиной, движущейся с северо-запада. Кратковременные грозовые дожди ожидаются днем 18 августа и ночью 19 августа. Местами порывы ветра будут достигать 20 м/с.

Одновременно 18-19 августа начнет снижаться температура. Местами ночью будет всего до +9 °C, а днем температура может опуститься до +22 °C. После этого существенных осадков не прогнозируется, а температура снова начнёт повышаться.

На Одесу йдуть грози: температура води на узбережжі завтра - фото 2
Погода в ближайшие дни. Фото: скриншот

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на юге Одесской области из-за критического маловодья начали принудительно наполнять водохранилище Катлабух. Воду в него подают из Дуная с помощью насосной станции. Низкий уровень воды уже создает риски не только для экосистемы Придунавья, но и для водоснабжения населения и работы аграрного сектора.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе с памятника Дюку де Ришелье убрали защитные мешки с песком, под которыми один из главных символов города находился с первых недель полномасштабной войны, а именно 1619 дней. После демонтажа защиты на поверхности монумента стали заметны тёмные пятна и следы. Вероятно, они могли образоваться из-за длительного контакта с песком, влагой и защитной конструкцией, однако подтвердить это должны специалисты.

погода отдых Черное море Новости Одессы прогноз погоды температура воздуха
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации