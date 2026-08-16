На пам'ятнику Дюку в Одесі після зняття мішків помітили плями

Одесити спостерігають за роботами з демонтажу мішків із піском навколо пам’ятника Дюку. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Сьогодні, 16 серпня, в Одесі з пам'ятника Дюку де Рішельє прибрали захисні мішки з піском, під якими один із головних символів міста перебував із перших тижнів повномасштабної війни, а саме 1619 днів. Після демонтажу захисту на поверхні монумента стали помітні темні плями та сліди. Ймовірно, вони могли утворитися через тривалий контакт із піском, вологою та захисною конструкцією, однак підтвердити це мають фахівці.

Про це інформують журналісти Новини.LIVE.

Мішки з піском біля пам’ятника Дюку де Рішельє під час демонтажу захисної конструкції. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Демонтаж захисної конструкції

Питання про те, чи варто й надалі залишати Дюка під мішками, в Одесі порушували давно. У липні 2026 року звучали пропозиції замінити мішки на іншу захисну конструкцію. До питання повернулися і 13 серпня під час засідання виконкому Одеської міськради. Серед аргументів було те, що мішки, які понад чотири роки перебувають навколо пам'ятника, самі можуть негативно впливати на його стан.

Комунальники та спецтехніка під час демонтажу захисту навколо пам’ятника Дюку. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Сьогодні повний демонтаж захисної конструкції, яка вберігала пам'ятник від уламків та ударної хвилі, став ініціативою окремих депутатів Одеської міської ради, які вирішили провести роботи з її зняття. Серед ініціаторів — начальник Управління Державного архітектурно-будівельного контролю ОМР та депутат міськради Олександр Авдєєв. Він наголосив, що таке рішення було бажанням повернути Дюка у відкритий простір Приморського бульвару. Щоб пам'ятник знову дивився на море і своїм поглядом нагадував всім, що Одеса живе, працює та вистоїть.

"Сьогодні ми разом із колегами-депутатами зібралися, щоб визволити Дюка з полону мішків, які протягом 4 років його закривали. Крок за кроком ми відновлюємо Приморський бульвар і наше місто. Дюк має знову дивитися на море і своїм поглядом нагадувати всім: незважаючи на щоденні атаки, Одеса живе, працює та вистоїть. Одеса була, є і буде вільним та незламним містом", — наголосив Олександр Авдєєв.

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Водночас у міськраді додали, що планували лише частково розібрати захисний шар, щоб відкрити доступ до скульптури та разом із профільними фахівцями оцінити її стан після кількох років під мішками з піском.

Працівники розбирають мішки з піском, якими був захищений пам’ятник Дюку. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Комунальники продовжують прибирати мішки з піском біля пам’ятника Дюку в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Стан пам'ятника

За словами начальника управління з питань ЮНЕСКО та захисту культурної спадщини Федора Стоянова, перший візуальний огляд показав, що скульптура перебуває у задовільному стані.

Пам’ятник Дюку де Рішельє після зняття захисної конструкції, якою його закрили під час війни. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

На бронзовій поверхні пам’ятника Дюку після зняття захисту видно темні плями. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Небезпечних процесів, деформацій або інших пошкоджень, які могли б загрожувати пам’ятнику чи постаменту, наразі не виявили. Водночас після зняття мішків на поверхні скульптури стали помітні темні сліди на бронзовій поверхні. Крім того, на барельєфах залишився пісок і наліт, а на окремих металевих елементах помітні сліди корозії.

Бронзовий барельєф на постаменті пам’ятника Дюку після демонтажу захисної конструкції. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Металева куля на постаменті пам’ятника Дюку зі слідами корозії після зняття захисту. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Сліди піску та нальоту на бронзовому барельєфі пам’ятника Дюку після демонтажу захисту. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Понад чотири роки в піску

Захищати пам'ятник почали 9 березня 2022 року, менше ніж через два тижні після початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді навколо Дюка уклали близько 1,2 тисячі мішків із піском, а це загалом 185 тонн піску. До робіт залучали міські комунальні служби. Захисна конструкція мала вберегти монумент від уламків та можливих пошкоджень у разі російських обстрілів.

Демонтаж захисної конструкції навколо пам’ятника Дюку на Приморському бульварі. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Що буде з пам’ятником далі

Найближчими днями Дюка мають обстежити фахівці будівельної академії та спеціалісти у сфері охорони культурної спадщини. За результатами перевірки визначать, яких заходів потребує пам’ятник і як його захищатимуть надалі. Залишати Дюка без захисту остаточно поки не планують. Місто розглядає можливість відновлення захисної конструкції або її оновлення, оскільки загроза російських атак зберігається. Остаточне рішення ухвалять після професійного обстеження скульптури.

Пам’ятник Дюку де Рішельє, який кілька років був захищений мішками з піском. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Дюк став першим пам'ятником Одеси

Пам'ятник Арману Еммануелю дю Плессі, герцогу де Рішельє, є одним із головних символів Одеси та першим пам'ятником, встановленим у місті. Рішельє став одеським градоначальником у 1803 році, а з 1805 до 1814 року був генерал-губернатором. Період його управління пов'язують з активним розвитком Одеси як портового і торговельного міста.

Пам’ятник Дюку де Рішельє після звільнення від захисних мішків із піском. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Після смерті герцога у Франції в 1822 році виникла ідея встановити йому пам'ятник. Кошти на монумент збирали, зокрема, жителі міста. Автором бронзової скульптури став Іван Мартос, а встановленням керував архітектор Франческо Боффо. Де Рішельє зображений у римській тозі зі свитком у руці. На постаменті розташовані три горельєфи, що символізують торгівлю, правосуддя та землеробство. Урочисте відкриття пам'ятника відбулося 22 квітня 1828 року.

Дюк уже переживав обстріл Одеси

За майже два століття існування монумент уже зазнав пошкоджень під час війни. У період Кримської війни, коли у 1854 році англо-французька ескадра обстрілювала Одесу, один зі снарядів вибухнув поблизу пам'ятника. Уламком було пошкоджено постамент. Пізніше місце пошкодження закрили чавунною латкою зі стилізованим гарматним ядром. Цей слід обстрілу зберігся як частина історії монумента.

Комунальники прибирають мішки із піском навколо пам’ятника Дюку де Рішельє в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Раніше Новини.LIVE писали, що на Приморському бульварі в Одесі тривають археологічні розкопки. Цього сезону дослідники виявили залишки давньогрецької оборонної споруди віком близько 2,5 тисячі років. Також археологи знайшли артефакти часів генуезької факторії та османського періоду. Нові відкриття допомагають краще зрозуміти історію території, на якій виникла сучасна Одеса.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Приморському бульварі науковці вилучили понад тисячу артефактів в хронологічному діапазоні від античності до періоду окупації Одеси. На алеях і площі біля Дюка закладено близько 10 шурфів (вертикальних гірничих виробок) і 3 розкопи. Максимальна глибина в одному з них перевищила 5 м. Середня потужність культурних нашарувань в межах 3 м. Загальна площа досліджених ділянок — близько 120 кв. м.