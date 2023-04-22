Одеському пам'ятнику Дюку виповнилося 195 років

Пам'ятник Дюку де Рішельє в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Сьогодні, 22 квітня, День народження одного з головних символів Одеси. Рівно 195 років тому у центрі міста відкрили пам'ятник Дюку де Рішельє.

З нагоди цієї дати Новини.LIVE підготували для вас цікаві факти про одеського градоначальника.

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Хто такий де Рішельє?

Арман Еммануель Софія-Септімані дю Плессі Рішельє, нащадок відомого кардинала Рішельє, багато зробив для своєї країни. Як волонтер він брав участь у штурмі Ізмаїла, а у 1803 році став першим градоначальником Одеси. Під його керівництвом місто завоювало славу одного з найквітучіших міст в Європі та перетворилося у великий торговий порт. При ньому в Одесі з’явилися престижні навчальні заклади, був побудований театр, а населення міста збільшилося в чотири рази.

Портрет Дюка де Рішельє. Фото: Одеська міська рада

Прикмети про пам’ятник

Якщо торкнутись монетою до горельєфа з Меркурієм — символом торгівлі, то обов’язково розбагатієш! Якщо прийти до пам’ятника напередодні іспиту, то неодмінно отримаєш найвищий бал. Потерти руку символу землеробства Церері — до щастя.

Причини популярності Дюка

Найкраща фотозона в Одесі. Адже залежно від ракурсу у ваш об’єктив потраплять і Потьомкінські сходи, і напівкруглі будинки-близнюки, і море, і порт. Дуже легко знайти. Пречудова локація для будь-якого виду відпочинку. Тут можна просто посидіти, вдихаючи морське повітря й милуючись краєвидами, або ж прогулятись парком, відвідати екскурсію, покататись на фунікулері чи на роликах (якщо вони у вас із собою), смачно перекусити на будь-які гроші та вибрати сувеніри із безлічі запропонованих. Головна візитка міста: не був біля Дюка — не бачив Одеси!

Дюк сумує за одеситами

З початку повномасштабної війни в Україні, центральні вулиці міста було перекрито для відвідування. Памятник-символ Одеси обклали мішками з піском. Щоб захистити Дюка використали сумарно 185 тонн піску. У березні 2022 року на постамент вкрили 95 тоннами піску, а в грудні доклали ще 90 тонн.