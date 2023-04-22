Одесскому памятнику Дюку исполнилось 195 лет

Памятник Дюку де Ришелье в Одессе. Фото: Одесский городской совет

Сегодня, 22 апреля, День рождения одного из главных символов Одессы. Ровно 195 лет назад в центре города был открыт памятник Дюку де Ришелье.

По случаю этой даты Новини.LIVE подготовили интересные факты об одесском градоначальнике.

Читайте также:

Кто такой где Ришелье?

Арман Эммануэль София-Септимани дю Плесси Ришелье, потомок известного кардинала Ришелье, многое сделал для своей страны. В качестве волонтера он участвовал в штурме Измаила, а в 1803 году стал первым градоначальником Одессы. Под его руководством город завоевал славу одного из самых цветущих городов в Европе и превратился в крупный торговый порт. При нем в Одессе появились престижные учебные заведения, построен театр, а население города увеличилось в четыре раза.

Портрет Дюка де Ришелье. Фото: Одесский городской совет

Приметы о памятнике

Если дотронуться до горельефа с Меркурием — символом торговли, то обязательно разбогатеешь! Если прийти к памятнику накануне экзамена, то обязательно получишь самый высокий балл. Потереть руку символа земледелия Церери — к счастью.

Причины популярности Дюка

Лучшая фотозона в Одессе. Ведь в зависимости от ракурса в ваш объектив попадет и Потемкинская лестница, и полукруглые дома-близнецы, и море, и порт. Очень просто найти. Прекрасная локация для любого вида отдыха. Здесь можно просто посидеть, вдыхая морской воздух и любуясь видами, или прогуляться по парку, посетить экскурсию, покататься на фуникулере или на роликах (если они у вас с собой), вкусно перекусить на любые деньги и выбрать сувениры из множества предложенных. Главная визитка города: не был у Дюка — не видел Одессы!

Дюк скучает по одесситам

С начала полномасштабной войны в Украине центральные улицы города были перекрыты для посещения. Памятник-символ Одессы обложили мешками с песком. Чтобы защитить Дюка, использовали суммарно 185 тонн песка. В марте 2022 года на постамент покрыли 95 тонн песка, а в декабре доложили еще 90 тонн.