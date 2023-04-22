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Памятнику Дюку — 195: интересные факты о главной визитке Одессы

22 апреля 2023 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесскому памятнику Дюку исполнилось 195 лет
Памятник Дюку де Ришелье в Одессе. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 22 апреля, День рождения одного из главных символов Одессы. Ровно 195 лет назад в центре города был открыт памятник Дюку де Ришелье.

По случаю этой даты Новини.LIVE подготовили интересные факты об одесском градоначальнике.

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Кто такой где Ришелье?

Арман Эммануэль София-Септимани дю Плесси Ришелье, потомок известного кардинала Ришелье, многое сделал для своей страны. В качестве волонтера он участвовал в штурме Измаила, а в 1803 году стал первым градоначальником Одессы. Под его руководством город завоевал славу одного из самых цветущих городов в Европе и превратился в крупный торговый порт. При нем в Одессе появились престижные учебные заведения, построен театр, а население города увеличилось в четыре раза.

Портрет Дюка де Ришелье. Фото: Одесский городской совет

Приметы о памятнике

  1. Если дотронуться до горельефа с Меркурием — символом торговли, то обязательно разбогатеешь!
  2. Если прийти к памятнику накануне экзамена, то обязательно получишь самый высокий балл.
  3. Потереть руку символа земледелия Церери — к счастью.

Причины популярности Дюка

  1. Лучшая фотозона в Одессе. Ведь в зависимости от ракурса в ваш объектив попадет и Потемкинская лестница, и полукруглые дома-близнецы, и море, и порт.
  2. Очень просто найти.
  3. Прекрасная локация для любого вида отдыха. Здесь можно просто посидеть, вдыхая морской воздух и любуясь видами, или прогуляться по парку, посетить экскурсию, покататься на фуникулере или на роликах (если они у вас с собой), вкусно перекусить на любые деньги и выбрать сувениры из множества предложенных.
  4. Главная визитка города: не был у Дюка — не видел Одессы!

Дюк скучает по одесситам

С начала полномасштабной войны в Украине центральные улицы города были перекрыты для посещения. Памятник-символ Одессы обложили мешками с песком. Чтобы защитить Дюка, использовали суммарно 185 тонн песка. В марте 2022 года на постамент покрыли 95 тонн песка, а в декабре доложили еще 90 тонн.

Дюка укрыли мешками с песком. Фото: Одесский городской совет

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