Одесскому памятнику Дюку исполнилось 195 лет

Памятнику Дюку — 195: интересные факты о главной визитке Одессы
Сегодня, 22 апреля, День рождения одного из главных символов Одессы. Ровно 195 лет назад в центре города был открыт памятник Дюку де Ришелье.
По случаю этой даты Новини.LIVE подготовили интересные факты об одесском градоначальнике.
Кто такой где Ришелье?
Арман Эммануэль София-Септимани дю Плесси Ришелье, потомок известного кардинала Ришелье, многое сделал для своей страны. В качестве волонтера он участвовал в штурме Измаила, а в 1803 году стал первым градоначальником Одессы. Под его руководством город завоевал славу одного из самых цветущих городов в Европе и превратился в крупный торговый порт. При нем в Одессе появились престижные учебные заведения, построен театр, а население города увеличилось в четыре раза.
Приметы о памятнике
- Если дотронуться до горельефа с Меркурием — символом торговли, то обязательно разбогатеешь!
- Если прийти к памятнику накануне экзамена, то обязательно получишь самый высокий балл.
- Потереть руку символа земледелия Церери — к счастью.
Причины популярности Дюка
- Лучшая фотозона в Одессе. Ведь в зависимости от ракурса в ваш объектив попадет и Потемкинская лестница, и полукруглые дома-близнецы, и море, и порт.
- Очень просто найти.
- Прекрасная локация для любого вида отдыха. Здесь можно просто посидеть, вдыхая морской воздух и любуясь видами, или прогуляться по парку, посетить экскурсию, покататься на фуникулере или на роликах (если они у вас с собой), вкусно перекусить на любые деньги и выбрать сувениры из множества предложенных.
- Главная визитка города: не был у Дюка — не видел Одессы!
Дюк скучает по одесситам
С начала полномасштабной войны в Украине центральные улицы города были перекрыты для посещения. Памятник-символ Одессы обложили мешками с песком. Чтобы защитить Дюка, использовали суммарно 185 тонн песка. В марте 2022 года на постамент покрыли 95 тонн песка, а в декабре доложили еще 90 тонн.