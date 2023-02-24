Стало відомо, скільки тонн піску одесити витратили на захист Дюка
Памятник-символ Одеси було закрито мішками з піском з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Щоб захистити Дюка використали сумарно 185 тонн піску.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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У стресових ситуаціях люди починають захищати найдорожче. Для Одеси це Дюк де Рішельє та інші пам'ятні міста. Одесити на пляжах набирали мішки з піском, а комунальники обкладали ними монументи. Тисячі мішків завдяки титанічній сумісній праці допомогли створити захисні споруди по всьому місту та навіть за його межами.
Щоб захистити пам’ятник Дюку, його двічі обкладали мішками з піском:
- березень — 3500 мішків по 30 кг (95 тонн) піску
- грудень — 3000 по 30 кг (90 тонн) піску.
Безпекова ситуація
Зазначимо, протягом кількох діб ракетоносіїв у Чорному морі не зафіксовано, а це може свідчити про їх підготовку в пунктах базування. Тим часом протягом сьогоднішнього дня ймовірна атака дронами.
Тим часом російське керівництво знову змінює свої плани щодо війни в Україні. Зараз окупаційні війська, яким не вдалося захопити ні усю країну, ні навіть Донбас, зосередилися на виснаженні України. Яку стратегію обрала росія за версією британського міноборони — читайте в матеріалі.
Нагадаємо, що сьогодні — роковини початку повномасштабного вторгнення російської армії на територію України. Новини.LIVE нагадували, як Україна за цей рік боронить свою незалежність від російського агресора.