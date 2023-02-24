Стало известно, сколько тонн песка одесситы потратили в защиту Дюка.

Стало известно, сколько тонн песка одесситы потратили на защиту Дюка
Памятник-символ Одессы был закрыт мешками с песком с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Чтобы защитить Дюка, использовали суммарно 185 тонн песка.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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В стрессовых ситуациях люди начинают защищать дороже всего. Для Одессы это Дюк де Ришелье и другие памятные города. Одесситы на пляжах набирали мешки с песком, а коммунальщики облагали ими монументы. Тысячи мешков благодаря титаническому совместному труду помогли создать защитные сооружения по всему городу и даже за его пределами.
Чтобы защитить памятник Дюку, его дважды облагали мешками с песком:
- март — 3500 мешков по 30 кг (95 тонн) песка;
- декабрь — 3000 по 30 кг (90 тонн) песка.
Безопасная ситуация
Отметим, в течение нескольких суток ракетоносителей в Черном море не зафиксировано, что может свидетельствовать об их подготовке в пунктах базирования. Тем временем в течение сегодняшнего дня вероятна атака дронами.
Тем временем российское руководство снова меняет свои планы по войне в Украине. Сейчас оккупационные войска, которым не удалось захватить ни всю страну, ни даже Донбасс, сосредоточились на истощении Украины. Какую стратегию выбрала россия по версии британского минобороны — читайте в материале.
Напомним, что сегодня — годовщина начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины. Новини.LIVE напоминали, как Украина за этот год защищает свою независимость от российского агрессора.