Головна Одеса Що загрожує пам'ятнику Дюку в Одесі — побоювання фахівців

Що загрожує пам'ятнику Дюку в Одесі — побоювання фахівців

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 18:30
Чи шкодять мішки з піском пам’ятнику Дюку в Одесі
Пам'ятник Дюку в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Пам’ятник Дюку де Рішельє в Одесі може постраждати не від обстрілів, а від власного захисту. Мішки з піском, якими його обклали на початку повномасштабної війни, за кілька років набрали вологи й значно потяжчали. Якщо під ними немає захисного шару, бронза може почати кородувати.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіла архітекторка Асоціації архітекторів Одеси Марія Янушкевич.

Читайте також:

Загроза Дюку

Пам’ятник Дюку де Рішельє на Приморському бульварі з початку повномасштабної війни закрили мішками з піском, щоб уберегти його від можливих уламків і вибухової хвилі. Та з часом такий захист може створити іншу проблему. Мішки кілька років стоять під дощем і снігом, тому наситилися вологою та стали значно важчими. Через це під ними може накопичуватися вода, яка контактує з бронзою. Архітекторка Асоціації архітекторів Одеси Марія Янушкевич пояснила, що волога справді може впливати на метал. За її словами, якщо під мішками немає додаткового захисту, бронза може покритися корозією. Водночас вона наголошує, що навіть у такому випадку пам’ятник не буде втрачений.

"Якщо в мішках накопичилася волога, це не дуже добре. Пам’ятник бронзовий, і верхній шар може вкритися корозією. Але це не критично — його можна буде очистити", — пояснила архітекторка.

Пам'ятник Дюку в Одесі
Мішки біля пам'ятника. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Правильний захист

Фахівчиня зазначає, що все залежить від того, як саме встановили захист. За словами Марії Янушкевич, правильний спосіб захисту передбачає кілька шарів.

"Якщо пам’ятник спочатку обгорнути тканиною, потім вологостійкою плівкою, а вже після цього обкласти мішками з піском, тоді нічого страшного з ним не станеться", — додала Марія Янушкевич.

Пам'ятник Дюку в Одесі
Закритий пам'ятник. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Проблеми з мішками

Також архітекторка звертає увагу на іншу проблему, що з часом будівельні мішки руйнуються від вологи та сонця і можуть просто розсипатися. Тому їхній стан потрібно регулярно перевіряти.

"Ці мішки з часом перетворюються на таку труху й просто розсипаються. Хто і як це робить — теж важливо контролювати", — додала Марія Янушкевич.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Татарбунарах на Одещині поки не демонтуватимуть пам’ятник Олександру Пушкіну. Міська влада заявила, що чекатиме на фаховий висновок Українського інституту національної пам’яті. Без цього рішення демонтаж вважають передчасним, попри втрату пам’ятником державного охоронного статусу.

Також ми писали, що в Одесі питання завершення демонтажу забороненої символіки та оновлення складу історико-топонімічної комісії поки залишається невирішеним. Громадські активісти та юристи відзначають відсутність реакції на звернення щодо цих питань. Вони наголошують, що тема національної пам’яті є символічно важливою не лише для міста, а й для всієї країни.

Одеса Одеська область пам'ятник Новини Одеси захист руйнування
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
