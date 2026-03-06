Вредят ли мешки с песком памятнику Дюку в Одессе

Памятник Дюку в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Памятник Дюку де Ришелье в Одессе рискует пострадать не из-за обстрелов, а из-за собственной защиты. Мешки с песком, которые установили в начале полномасштабной войны, за несколько лет впитали влагу и стали очень тяжёлыми. При отсутствии защитного слоя бронза может начать ржаветь.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала архитектор Ассоциации архитекторов Одессы Мария Янушкевич.

Угроза Дюку

Памятник Дюку де Ришелье на Приморском бульваре с начала полномасштабной войны закрыли мешками с песком, чтобы уберечь его от возможных обломков и взрывной волны. Но со временем такая защита может создать другую проблему. Мешки несколько лет стоят под дождем и снегом, поэтому насытились влагой и стали значительно тяжелее. Поэтому под ними может накапливаться вода, которая контактирует с бронзой. Архитектор Ассоциации архитекторов Одессы Мария Янушкевич объяснила, что влага действительно может влиять на металл. По ее словам, если под мешками нет дополнительной защиты, бронза может покрыться коррозией. В то же время она отмечает, что даже в таком случае памятник не будет потерян.

"Если в мешках накопилась влага, это не очень хорошо. Памятник бронзовый, и верхний слой может покрыться коррозией. Но это не критично — его можно будет очистить", — пояснила архитектор.

Мешки возле памятника. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Правильная защита

Специалист отмечает, что все зависит от того, как именно установили защиту. По словам Марии Янушкевич, правильный способ защиты предусматривает несколько слоев.

"Если памятник сначала обернуть тканью, затем влагостойкой пленкой, а уже после этого обложить мешками с песком, тогда ничего страшного с ним не произойдет", — добавила Мария Янушкевич.

Закрытый памятник. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Проблемы с мешками

Также архитектор обращает внимание на другую проблему, что со временем строительные мешки разрушаются от влаги и солнца и могут просто рассыпаться. Поэтому их состояние нужно регулярно проверять.

"Эти мешки со временем превращаются в такую труху и просто рассыпаются. Кто и как это делает — тоже важно контролировать", — добавила Мария Янушкевич.

Напомним, мы сообщали, что в Татарбунарах Одесской области пока не будут демонтировать памятник Александру Пушкину. Городские власти заявили, что будут ждать профессионального заключения Украинского института национальной памяти. Без этого решения демонтаж считают преждевременным, несмотря на потерю памятником государственного охранного статуса.

Также мы писали, что в Одессе вопрос завершения демонтажа запрещенной символики и обновления состава историко-топонимической комиссии пока остается нерешенным. Общественные активисты и юристы отмечают отсутствие реакции на обращения по этим вопросам. Они отмечают, что тема национальной памяти является символически важной не только для города, но и для всей страны.