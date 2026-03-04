Памятник Пушкину в Татарбунарах и деколонизация

Памятник Пушкину в Татарбунарах. Фото: скриншот из Google Maps

В городе Татарбунары Одесской области пока не планируют сносить памятник Александру Пушкину. Местные власти заявили, что дождутся экспертного заключения Украинского института национальной памяти. Без этого решения демонтаж памятника считают преждевременным, несмотря на утрату им государственного охранного статуса. Решение будет приниматься с учетом мнения общественности и историков, чтобы избежать необоснованных действий и сохранить баланс между культурным наследием и национальными приоритетами.

Отказ сносу

Исполнительный комитет Татарбунарского городского совета ответил на обращение, поступившее через правительственную "горячую линию", по устранению из публичного пространства объектов, связанных с российской имперской политикой. В документе говорится, что демонтаж памятников должен происходить с учетом заключения Украинского института национальной памяти. Именно поэтому городской совет направил запрос в институт и решил дождаться его позиции.

В горсовете отмечают, что без профессионального заключения принимать решение о демонтаже памятника Пушкину не будут. Ответ подписал городской голова Андрей Глущенко.

Решение Минкульта

В то же время Министерство культуры исключило из Государственного реестра недвижимых памятников Украины четыре объекта в Одесской области, среди которых и памятник Пушкину в Татарбунарах. Это означает, что объект больше не находится под государственной охраной. Органы местного самоуправления вправе самостоятельно решать его дальнейшую судьбу — демонтировать, перенести или изменить статус.

Что известно о памятнике

Памятник Александр Пушкин расположен в городском парке на берегу реки Кагач. Его установили во второй половине ХХ века, в советский период, когда образ поэта активно использовали как часть имперской культурной политики. Монумент не связан с подтвержденным длительным пребыванием Пушкина в Татарбунарах.

Историки отмечают, что поэт путешествовал по югу Бессарабии в 1821 году во время ссылки. Именно эту поездку в советские времена использовали как основание для установки памятника и предоставления охранного статуса. Возле монумента годами проводили школьные мероприятия и тематические торжества. Отдельно в реестре фигурировал и еще один объект в Татарбунарах — на углу улиц Героев Украины и 23 Сентября. Его считали символическим местом, где Пушкин якобы останавливался во время путешествия. Документальных подтверждений этому нет, однако в советский период подобные локации массово получали статус памятников.

Почему убирают памятники

Деколонизация — это процесс очистки публичного пространства Украины от символов и смыслов, навязанных в период российской империи и СССР. Она касается памятников, названий улиц, площадей и объектов, которые прославляют имперскую политику или чужих для Украины деятелей. Цель деколонизации — вернуть украинский взгляд на собственную историю и уменьшить влияние колониального прошлого.

Декоммунизация — это процесс устранения символов и наследия коммунистического режима из публичного пространства. Он предусматривает переименование улиц, площадей, учреждений, демонтаж памятников советским деятелям и удаление идеологических символов СССР. Цель декоммунизации — избавиться от пропаганды советского прошлого и отдать предпочтение национальной истории, культуре и памяти. Этот процесс не касается культуры в целом, а направлен на устранение именно политической идеологии, которая навязывалась Украине во время советской эпохи.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе вопрос завершения демонтажа запрещенной символики и обновления состава историко-топонимической комиссии до сих пор остается нерешенным. Активисты отмечают отсутствие реакции на обращения по этим вопросам. Они отмечают, что тема национальной памяти является символически важной не только для города, но и для всей страны.

Также мы писали, что в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне демонтировали русскоязычные надписи со скульптурной галереи, оставшиеся с советского периода. Этот шаг стал очередным этапом в процессе деколонизации музейного пространства и очистки его от идеологических маркеров тоталитарного режима.