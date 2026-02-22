Четыре объекта утратили охранный статус в Одесской области

Александровская колонна в парке Шевченко в Одессе. Фото: google.maps/oleg peronkov

Минкульт исключило из Государственного реестра недвижимых памятников Украины четыре объекта в Одесской области. Речь идет о памятнике Пушкину в Татарбунарах, скульптуре Суворова в Катлабуге и памятнике Александру ІІ в Одессе.

Что означает решение Минкульта

Решение Минкульта означает, что указанные памятники больше не находятся под государственной охраной. Поэтому органы местного самоуправления могут самостоятельно решать их дальнейшую судьбу — демонтаж, перенос или изменение статуса.

Памятник Пушкину в Татарбунарах

Монумент расположен в городском парке на берегу реки Кагач. Его установили во второй половине ХХ века, в советский период, когда фигуру русского поэта активно популяризировали как часть имперского культурного наследия.

Памятник не был связан с подтвержденным длительным пребыванием Пушкина в городе. Историки отмечают, что поэт путешествовал по югу Бессарабии в 1821 году, когда находился в ссылке. Именно с этой поездкой связывали появление монумента. На протяжении лет возле памятника проводили школьные мероприятия и тематические торжества.

Памятник Пушкину в Татарбунарах. Фото: bessarabiainform

"Историческое место, где останавливался А.С. Пушкин"

Этот объект расположен на углу улиц Героев Украины и 23 сентября в Татарбунарах. Его внесли в реестр как символическое место, связанное с путешествием поэта.

Речь шла о здании или территории, где, по местным преданиям, Пушкин мог останавливаться во время поездки по Бессарабии. Документальных подтверждений длительного пребывания нет, однако в советские времена такие объекты массово получали охранный статус.

Информация об исключении из списка культурного наследия памятника и скульптур. Фото: скриншот с mincult

Скульптура Суворова в Катлабуге

Памятник Александру Суворову установили в поселке Катлабуг (ныне часть Измаильского района) в советский период, ориентировочно в 1970-1980-х годах. Он был типичным образцом мемориальной скульптуры, посвященной русскому полководцу.

Суворов исторически связан с югом Украины конца XVIII века, в частности с русско-турецкими войнами. Его имя долгое время использовали для формирования имперского нарратива об "основании" южных городов. В Катлабуге памятник стоял возле административного здания и использовался во время официальных мероприятий.

Памятник Александру II в Одессе

Монумент российскому императору Александру ІІ был установлен в Одессе в конце ХІХ века. Первый памятник появился в 1891 году, однако в 1920-х годах его демонтировала советская власть.

Информация об исключении из списка культурного наследия памятника Александру ІІ. Фото: скриншот с mincult

В 2012 году памятник восстановили в центральной части города по инициативе местных деятелей. С тех пор он неоднократно становился объектом дискуссий и протестов. После начала полномасштабной войны вопрос его демонтажа снова поднимался в публичном пространстве.

Напомним, в Одессе снова заговорили о судьбе памятника Александру Пушкину. На этот раз предлагают заменить его на монумент телеведущему и блогеру Антону Птушкину. Это уже не первая инициатива, которая предлагает убрать из публичного пространства российского поэта.

Также мы писали, что вокруг будущего памятника Лесе Украинке в Одессе вспыхнул громкий скандал. Общественные активисты и художники обвинили работу-победителя конкурса в плагиате. Под сомнение поставили и решение жюри, и саму процедуру отбора.