Главная Одесса Культурный реестр Одесской области сократили — что исключили

Культурный реестр Одесской области сократили — что исключили

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 12:25
Четыре объекта утратили охранный статус в Одесской области
Александровская колонна в парке Шевченко в Одессе. Фото: google.maps/oleg peronkov

Минкульт исключило из Государственного реестра недвижимых памятников Украины четыре объекта в Одесской области. Речь идет о памятнике Пушкину в Татарбунарах, скульптуре Суворова в Катлабуге и памятнике Александру ІІ в Одессе.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Министерство культуры Украины.

Что означает решение Минкульта

Решение Минкульта означает, что указанные памятники больше не находятся под государственной охраной. Поэтому органы местного самоуправления могут самостоятельно решать их дальнейшую судьбу — демонтаж, перенос или изменение статуса.

Памятник Пушкину в Татарбунарах

Монумент расположен в городском парке на берегу реки Кагач. Его установили во второй половине ХХ века, в советский период, когда фигуру русского поэта активно популяризировали как часть имперского культурного наследия.

Памятник не был связан с подтвержденным длительным пребыванием Пушкина в городе. Историки отмечают, что поэт путешествовал по югу Бессарабии в 1821 году, когда находился в ссылке. Именно с этой поездкой связывали появление монумента. На протяжении лет возле памятника проводили школьные мероприятия и тематические торжества.

Пушкін в Татарбунарах
Памятник Пушкину в Татарбунарах. Фото: bessarabiainform

"Историческое место, где останавливался А.С. Пушкин"

Этот объект расположен на углу улиц Героев Украины и 23 сентября в Татарбунарах. Его внесли в реестр как символическое место, связанное с путешествием поэта.

Речь шла о здании или территории, где, по местным преданиям, Пушкин мог останавливаться во время поездки по Бессарабии. Документальных подтверждений длительного пребывания нет, однако в советские времена такие объекты массово получали охранный статус.

Пам’ятник російському царю в Одесі прибрали зі списку спадщини - фото 1
Информация об исключении из списка культурного наследия памятника и скульптур. Фото: скриншот с mincult

Скульптура Суворова в Катлабуге

Памятник Александру Суворову установили в поселке Катлабуг (ныне часть Измаильского района) в советский период, ориентировочно в 1970-1980-х годах. Он был типичным образцом мемориальной скульптуры, посвященной русскому полководцу.

Суворов исторически связан с югом Украины конца XVIII века, в частности с русско-турецкими войнами. Его имя долгое время использовали для формирования имперского нарратива об "основании" южных городов. В Катлабуге памятник стоял возле административного здания и использовался во время официальных мероприятий.

Памятник Александру II в Одессе

Монумент российскому императору Александру ІІ был установлен в Одессе в конце ХІХ века. Первый памятник появился в 1891 году, однако в 1920-х годах его демонтировала советская власть.

Пам’ятник російському царю в Одесі прибрали зі списку спадщини - фото 2
Информация об исключении из списка культурного наследия памятника Александру ІІ. Фото: скриншот с mincult

В 2012 году памятник восстановили в центральной части города по инициативе местных деятелей. С тех пор он неоднократно становился объектом дискуссий и протестов. После начала полномасштабной войны вопрос его демонтажа снова поднимался в публичном пространстве.

Напомним, в Одессе снова заговорили о судьбе памятника Александру Пушкину. На этот раз предлагают заменить его на монумент телеведущему и блогеру Антону Птушкину. Это уже не первая инициатива, которая предлагает убрать из публичного пространства российского поэта.

Также мы писали, что вокруг будущего памятника Лесе Украинке в Одессе вспыхнул громкий скандал. Общественные активисты и художники обвинили работу-победителя конкурса в плагиате. Под сомнение поставили и решение жюри, и саму процедуру отбора.

Одесса снос Одесская область декоммунизация памятник Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
