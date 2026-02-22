Четыре объекта утратили охранный статус в Одесской области

Культурный реестр Одесской области сократили — что исключили
Минкульт исключило из Государственного реестра недвижимых памятников Украины четыре объекта в Одесской области. Речь идет о памятнике Пушкину в Татарбунарах, скульптуре Суворова в Катлабуге и памятнике Александру ІІ в Одессе.
Что означает решение Минкульта
Решение Минкульта означает, что указанные памятники больше не находятся под государственной охраной. Поэтому органы местного самоуправления могут самостоятельно решать их дальнейшую судьбу — демонтаж, перенос или изменение статуса.
Памятник Пушкину в Татарбунарах
Монумент расположен в городском парке на берегу реки Кагач. Его установили во второй половине ХХ века, в советский период, когда фигуру русского поэта активно популяризировали как часть имперского культурного наследия.
Памятник не был связан с подтвержденным длительным пребыванием Пушкина в городе. Историки отмечают, что поэт путешествовал по югу Бессарабии в 1821 году, когда находился в ссылке. Именно с этой поездкой связывали появление монумента. На протяжении лет возле памятника проводили школьные мероприятия и тематические торжества.
"Историческое место, где останавливался А.С. Пушкин"
Этот объект расположен на углу улиц Героев Украины и 23 сентября в Татарбунарах. Его внесли в реестр как символическое место, связанное с путешествием поэта.
Речь шла о здании или территории, где, по местным преданиям, Пушкин мог останавливаться во время поездки по Бессарабии. Документальных подтверждений длительного пребывания нет, однако в советские времена такие объекты массово получали охранный статус.
Скульптура Суворова в Катлабуге
Памятник Александру Суворову установили в поселке Катлабуг (ныне часть Измаильского района) в советский период, ориентировочно в 1970-1980-х годах. Он был типичным образцом мемориальной скульптуры, посвященной русскому полководцу.
Суворов исторически связан с югом Украины конца XVIII века, в частности с русско-турецкими войнами. Его имя долгое время использовали для формирования имперского нарратива об "основании" южных городов. В Катлабуге памятник стоял возле административного здания и использовался во время официальных мероприятий.
Памятник Александру II в Одессе
Монумент российскому императору Александру ІІ был установлен в Одессе в конце ХІХ века. Первый памятник появился в 1891 году, однако в 1920-х годах его демонтировала советская власть.
В 2012 году памятник восстановили в центральной части города по инициативе местных деятелей. С тех пор он неоднократно становился объектом дискуссий и протестов. После начала полномасштабной войны вопрос его демонтажа снова поднимался в публичном пространстве.
