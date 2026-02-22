На Одещині можуть знести пам'ятники Пушкіну та Олександру ІІ

Олександрівська колона в парку Шевченка в Одесі. Фото: google.maps/oleg peronkov

Міністерство культури виключило з Державного реєстру нерухомих пам’яток України чотири об’єкти в Одеській області. Йдеться про пам’ятник Пушкіну в Татарбунарах, пов’язане з ним "історичне місце", скульптуру Суворова в Катлабузі та пам’ятник Олександру ІІ в Одесі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Міністерство культури України.

Що означає рішення Мінкульту

Рішення Мінкульту означає, що зазначені пам’ятки більше не перебувають під державною охороною. Відтак органи місцевого самоврядування можуть самостійно вирішувати їхню подальшу долю — демонтаж, перенесення або зміну статусу.

Пам’ятник Пушкіну в Татарбунарах

Монумент розташований у міському парку на березі річки Кагач. Його встановили у другій половині ХХ століття, у радянський період, коли постать російського поета активно популяризували як частину імперської культурної спадщини.

Пам’ятник не був пов’язаний із підтвердженим тривалим перебуванням Пушкіна в місті. Історики зазначають, що поет подорожував півднем Бессарабії у 1821 році, коли перебував на засланні. Саме з цією поїздкою пов’язували появу монумента. Упродовж років біля пам’ятника проводили шкільні заходи та тематичні урочистості.

Пам'ятник Пушкіну в Татарбунарах. Фото: bessarabiainform

"Історичне місце, де зупинявся О.С. Пушкін"

Цей об’єкт розташований на розі вулиць Героїв України та 23 вересня у Татарбунарах. Його внесли до реєстру як символічне місце, пов’язане з подорожжю поета.

Йшлося про будівлю або територію, де, за місцевими переказами, Пушкін міг зупинятися під час поїздки Бессарабією. Документальних підтверджень тривалого перебування немає, однак у радянські часи такі об’єкти масово отримували охоронний статус.

Інформація про виключення зі списку культурної спадщини пам'ятника та скульптур. Фото: скриншот з mincult

Скульптура Суворова в Катлабузі

Пам’ятник Олександру Суворову встановили в селищі Катлабуг (нині частина Ізмаїльського району) у радянський період, орієнтовно в 1970–1980-х роках. Він був типовим зразком меморіальної скульптури, присвяченої російському полководцю.

Суворов історично пов’язаний із півднем України кінця XVIII століття, зокрема з російсько-турецькими війнами. Його ім’я довгий час використовували для формування імперського наративу про "заснування" південних міст. У Катлабузі пам’ятник стояв біля адміністративної будівлі та використовувався під час офіційних заходів.

Пам’ятник Олександру ІІ в Одесі

Монумент російському імператору Олександру ІІ був встановлений в Одесі наприкінці ХІХ століття. Перший пам’ятник з’явився у 1891 році, однак у 1920-х роках його демонтувала радянська влада.

Інформація про виключення зі списку культурної спадщини пам'ятника Олександру ІІ. Фото: скриншот з mincult

У 2012 році пам’ятник відновили в центральній частині міста з ініціативи місцевих діячів. Відтоді він неодноразово ставав об’єктом дискусій і протестів. Після початку повномасштабної війни питання його демонтажу знову піднімалося в публічному просторі.

