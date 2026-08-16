На памятнике Дюку в Одессе после снятия мешков заметили пятна

В Одессе открыли Дюка спустя четыре года: состояние памятника
Сегодня, 16 августа, в Одессе с памятника Дюку де Ришелье убрали защитные мешки с песком, под которыми один из главных символов города находился с первых недель полномасштабной войны, а именно 1619 дней. После демонтажа защиты на поверхности монумента стали заметны темные пятна и следы. Вероятно, они могли образоваться из-за длительного контакта с песком, влагой и защитной конструкцией, однако подтвердить это должны специалисты.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.
Демонтаж защитной конструкции
Вопрос о том, стоит ли и дальше оставлять Дюка под мешками, в Одессе поднимали давно. В июле 2026 года звучали предложения заменить мешки на другую защитную конструкцию. К этому вопросу вернулись и 13 августа во время заседания исполкома Одесского горсовета. Среди аргументов было то, что мешки, которые более четырех лет находятся вокруг памятника, сами по себе могут негативно влиять на его состояние.
Сегодня полный демонтаж защитной конструкции, которая оберегала памятник от обломков и ударной волны, стал инициативой отдельных депутатов Одесского городского совета, которые решили провести работы по ее сносу. Среди инициаторов — начальник Управления государственного архитектурно-строительного контроля ОМР и депутат горсовета Александр Авдеев. Он подчеркнул, что такое решение было продиктовано желанием вернуть Дюка в открытое пространство Приморского бульвара. Чтобы памятник снова смотрел на море и своим взглядом напоминал всем, что Одесса живет, работает и выстоит.
"Сегодня мы вместе с коллегами-депутатами собрались, чтобы освободить Дюка из плена мешков, которые в течение 4 лет закрывали его. Шаг за шагом мы восстанавливаем Приморский бульвар и наш город. Дюк должен снова смотреть на море и своим взглядом напоминать всем: несмотря на ежедневные атаки, Одесса живет, работает и выстоит. Одесса была, есть и будет свободным и несокрушимым городом", — подчеркнул Александр Авдеев.
В то же время в горсовете добавили, что планировали лишь частично разобрать защитный слой, чтобы открыть доступ к скульптуре и совместно с профильными специалистами оценить ее состояние после нескольких лет нахождения под мешками с песком.
Состояние памятника
По словам начальника управления по вопросам ЮНЕСКО и защиты культурного наследия Федора Стоянова, первый визуальный осмотр показал, что скульптура находится в удовлетворительном состоянии.
Опасных процессов, деформаций или других повреждений, которые могли бы угрожать памятнику или постаменту, пока не обнаружено. В то же время после снятия мешков на поверхности скульптуры стали заметны тёмные следы на бронзовой поверхности. Кроме того, на барельефах остался песок и налет, а на отдельных металлических элементах заметны следы коррозии.
Более четырех лет в песке
Защищать памятник начали 9 марта 2022 года, менее чем через две недели после начала полномасштабного вторжения России. Тогда вокруг Дюка уложили около 1,2 тысячи мешков с песком, а это в общей сложности 185 тонн песка. К работам привлекались городские коммунальные службы. Защитная конструкция должна была уберечь монумент от обломков и возможных повреждений в случае российских обстрелов.
Что будет с памятником дальше
В ближайшие дни памятник Дюку должны осмотреть специалисты строительной академии и эксперты в сфере охраны культурного наследия. По результатам проверки определят, какие меры требуются для памятника и как его будут защищать в дальнейшем. Оставлять Дюка без защиты окончательно пока не планируют. Город рассматривает возможность восстановления защитной конструкции или её обновления, поскольку угроза российских атак сохраняется. Окончательное решение примут после профессионального обследования скульптуры.
Дюк стал первым памятником Одессы
Памятник Арману Эммануэлю дю Плесси, герцогу де Ришелье, является одним из главных символов Одессы и первым памятником, установленным в городе. Ришелье стал одесским градоначальником в 1803 году, а с 1805 по 1814 год был генерал-губернатором. Период его правления связывают с активным развитием Одессы как портового и торгового города.
После смерти герцога во Франции в 1822 году возникла идея установить ему памятник. Средства на монумент собирали, в частности, жители города. Автором бронзовой скульптуры стал Иван Мартос, а установкой руководил архитектор Франческо Боффо. Де Ришелье изображен в римской тоге со свитком в руке. На постаменте расположены три горельефа, символизирующие торговлю, правосудие и земледелие. Торжественное открытие памятника состоялось 22 апреля 1828 года.
Дюк уже пережил обстрел Одессы
За почти два столетия существования памятник уже подвергался повреждениям во время войны. В период Крымской войны, когда в 1854 году англо-французская эскадра обстреливала Одессу, один из снарядов взорвался вблизи памятника. Осколком был повреждён постамент. Позже место повреждения закрыли чугунной заплаткой со стилизованным пушечным ядром. Этот след обстрела сохранился как часть истории монумента.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что на Приморском бульваре в Одессе продолжаются археологические раскопки. В этом сезоне исследователи обнаружили остатки древнегреческого оборонительного сооружения возрастом около 2,5 тысячи лет. Также археологи нашли артефакты времён генуэзской фактории и османского периода. Новые открытия помогают лучше понять историю территории, на которой возникла современная Одесса.
Также Новини.LIVE сообщали, что на Приморском бульваре ученые извлекли более тысячи артефактов в хронологическом диапазоне от античности до периода оккупации Одессы. На аллеях и площади возле Дюка заложено около 10 шурфов (вертикальных горных выработок) и 3 раскопа. Максимальная глубина в одном из них превысила 5 м. Средняя мощность культурных слоев составляет около 3 м. Общая площадь исследованных участков — около 120 кв. м.