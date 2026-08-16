Погода в Одесі 17 серпня: температура моря та прогноз

Люди відпочивають біля моря. Фото ілюстративне: УНІАН

В Одесі у понеділок, 17 серпня, очікується тепла та суха погода, а температура морської води залишатиметься комфортною для купання. Опадів синоптики не прогнозують, хвилювання моря буде легким. Водночас у місті зберігатиметься високий рівень пожежної небезпеки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі 17 серпня

Протягом дня в місті буде мінлива хмарність, однак дощів не очікується. Вітер змінних напрямків сягатиме 3-8 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі — +17...+19 °C;

вдень — +27...+29 °C;

морської води — +22...+23 °C.

За прогнозом синоптиків, найближчими днями погоду в регіоні продовжить визначати великий антициклон Ralf. Високий атмосферний тиск та стійка повітряна маса забезпечуватимуть переважно спокійну погоду без опадів.

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В області 17 серпня також прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер буде слабким, змінних напрямків, 3-8 м/с. Уночі температура становитиме +14...+19 °C, місцями повітря охолоне до +10 °C. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +27...+32 °C. На автошляхах області видимість буде доброю.

Якою буде погода біля моря

Вздовж узбережжя Одещини також буде сухо. Вітер у першій половині доби очікується північно-західний, удень зміниться на південно-західний, його швидкість становитиме 5-10 м/с.

Хвилювання моря прогнозують легким, а рівні моря залишатимуться безпечними. Температура повітря вночі становитиме +16...+21 °C, удень — +27...+32 °C. Морська вода прогріється до +22...+23 °C.

Пожежна небезпека

Через суху та спекотну погоду в регіоні залишається високий ризик виникнення пожеж. 17 серпня на Одещині зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека V класу, місцями тривала надзвичайна. В Одесі прогнозують високу пожежну небезпеку IV класу. Подібна ситуація очікується і 18-19 серпня: в області переважатиме надзвичайний V клас, місцями тривала надзвичайна пожежна небезпека, тоді як в Одесі збережеться IV клас.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на півдні Одещини через критичне маловоддя почали примусово наповнювати водосховище Катлабух. Воду до нього подають із Дунаю за допомогою насосної станції. Низький рівень води вже створює ризики не лише для екосистеми Придунав’я, а й для водозабезпечення населення та роботи аграрного сектору.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі з пам'ятника Дюку де Рішельє прибрали захисні мішки з піском, під якими один із головних символів міста перебував із перших тижнів повномасштабної війни, а саме 1619 днів. Після демонтажу захисту на поверхні монумента стали помітні темні плями та сліди. Ймовірно, вони могли утворитися через тривалий контакт із піском, вологою та захисною конструкцією, однак підтвердити це мають фахівці.