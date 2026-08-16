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Главная Одесса Вода в море остается теплой: прогноз погоды в Одессе на завтра

Вода в море остается теплой: прогноз погоды в Одессе на завтра

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Дата публикации 16 августа 2026 20:33
Погода в Одессе 17 августа: температура моря и прогноз
Люди отдыхают у моря. Фото иллюстративное: УНИАН

В Одессе в понедельник, 17 августа, ожидается теплая и сухая погода, а температура морской воды останется комфортной для купания. Осадков синоптики не прогнозируют, волнение на море будет слабым. При этом в городе сохранится высокий уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 17 августа

В течение дня в городе будет переменная облачность, однако дождей не ожидается. Ветер переменных направлений будет достигать 3–8 м/с. Температура воздуха составит:

  • ночью — +17...+19 °C;
  • днём — +27...+29 °C;
  • морской воды — +22...+23 °C.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни погоду в регионе продолжит определять обширный антициклон Ralf. Высокое атмосферное давление и устойчивая воздушная масса обеспечат преимущественно спокойную погоду без осадков.

Погода в Одесской области 17 августа

В области 17 августа также прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер будет слабым, переменного направления, 3–8 м/с. Ночью температура составит +14...+19 °C, местами воздух охладится до +10 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +27...+32 °C. На автодорогах области видимость будет хорошей.

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Вдоль побережья Одесской области также будет сухо. Ветер в первой половине суток ожидается северо-западный, днем сменится на юго-западный, его скорость составит 5-10 м/с.

Волнение на море прогнозируется слабым, а уровень моря останется безопасным. Температура воздуха ночью составит +16...+21 °C, днём — +27...+32 °C. Морская вода прогреется до +22...+23 °C.

Пожарная опасность

Из-за сухой и жаркой погоды в регионе сохраняется высокий риск возникновения пожаров. 17 августа в Одесской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса, местами — длительная чрезвычайная. В Одессе прогнозируется высокая пожарная опасность IV класса. Аналогичная ситуация ожидается и 18–19 августа: в области будет преобладать чрезвычайный V класс, местами — длительная чрезвычайная пожарная опасность, тогда как в Одессе сохранится IV класс.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на юге Одесской области из-за критического маловодья начали принудительно наполнять водохранилище Катлабух. Воду в него подают из Дуная с помощью насосной станции. Низкий уровень воды уже создает риски не только для экосистемы Придунавья, но и для водоснабжения населения и работы аграрного сектора.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе с памятника Дюку де Ришелье убрали защитные мешки с песком, под которыми один из главных символов города находился с первых недель полномасштабной войны, а именно 1619 дней. После демонтажа защиты на поверхности монумента стали заметны темные пятна и следы. Вероятно, они могли образоваться из-за длительного контакта с песком, влагой и защитной конструкцией, однако подтвердить это должны специалисты.

погода Черное море лето Одесская область Новости Одессы прогноз погоды
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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