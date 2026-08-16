Катлабух на Одещині примусово наповнюють водою з Дунаю

Наповнення водою озера. Фото ілюстративне: Одеська ОВА

На півдні Одещини через критичне маловоддя почали примусово наповнювати водосховище Катлабух. Воду до нього подають із Дунаю за допомогою насосної станції. Низький рівень води вже створює ризики не лише для екосистеми Придунав’я, а й для водозабезпечення населення та роботи аграрного сектору.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Міністерство економіки та довкілля.

Катлабух наповнюють водою

За даними міністерства, примусове наповнення Катлабуха розпочали 10 серпня. Для цього запустили головну насосну станцію Суворівської зрошувальної системи Ізмаїльського управління водного господарства.

До такого кроку довелося вдатися через критичне зниження рівня води як у самому водосховищі, так і в Дунаї. Катлабух має важливе значення для всього українського Придунав’я, тому подальше обміління може позначитися одразу на кількох сферах — від стану водної екосистеми до забезпечення водою людей та сільського господарства.

Наповнення проводять відповідно до розпорядження Кабміну від 27 травня 2026 року №503-р у межах Державної цільової програми комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій.

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Насосну станцію планують модернізувати

Нинішнє примусове наповнення має стабілізувати ситуацію, однак для Катлабуха необхідне довгострокове рішення. У профільному агентстві наголошують, що без модернізації всієї системи водоподачі забезпечити стабільне наповнення водойми буде складно.

Першим етапом має стати реконструкція системи енергозабезпечення головної насосної станції Суворівської зрошувальної системи. Проєкт передбачає встановлення сонячної електростанції, систем накопичення енергії та модернізацію насосного обладнання. Роботи планують розпочати вже у 2026 році, а запуск енергонезалежної насосної станції запланований на квітень 2027 року.

Дунай потерпає від маловоддя

Проблема Катлабуха безпосередньо пов'язана із ситуацією на Дунаї, від водності якого залежить система придунайських водойм Одещини. Цього літа маловоддя охопило практично весь басейн транскордонної річки, а на окремих її ділянках вода опустилася до рекордно низьких позначок.

Україна, яка цього року головує у Міжнародній комісії із захисту річки Дунай, ініціювала підготовку спільного огляду наслідків маловоддя в країнах Дунайського басейну.

"Ми прагнемо показати, що кліматичні зміни не визнають державних кордонів, а отже й відповідь на ці виклики має формуватися спільно. Україна запропонувала підготувати спільний огляд наслідків маловоддя, щоб показати масштаб проблеми, обмінятися практичним досвідом реагування", — зазначила заступниця міністра економіки та довкілля України Ірина Овчаренко.

Також Україна ініціювала роботу над удосконаленням системи індикаторів для оцінки посух. Вона має допомогти раніше виявляти небезпечні тенденції, прогнозувати наслідки маловоддя та ухвалювати рішення на рівні всього Дунайського басейну.

Проблеми з водою на Одещині

Як повідомляли Новини.LIVE на півдні Одещини зафіксували руйнування дамби шлюзу Репіда — ІСРЗ на 97-му кілометрі Дунаю. Пошкодження зафіксували на захисному покритті укосу русла річки протяжністю близько 60 метрів. Це покриття було виконане з жорсткою конструкцією з геотекстильною опалубкою та монолітним бетоном.

Також Новини.LIVE писали, що озера в Одеській області модернізують через обміління. Щоб змінити ситуацію, пропонують модернізувати систему управління водними ресурсами. Йдеться про встановлення автоматичних датчиків рівня води та автоматизацію шлюзів, які регулюють подачу води з Дунаю.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що в Одеській області погіршується ситуація з водними ресурсами через критичне обміління Дністра. За даними Українського гідрометеорологічного центру, на окремих ділянках річки рівень води опустився до найнижчих показників за весь час спостережень. Екологи попереджають, що це не тимчасове явище, а наслідок кліматичних змін, до яких Одесі доведеться адаптуватися.