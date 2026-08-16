Катлабух на Одесчине принудительно наполняют водой из Дуная

Наполнение озера водой. Фото иллюстративное: Одесская ОВА

На юге Одесской области из-за критического маловодья начали принудительно наполнять водохранилище Катлабух. Воду в него подают из Дуная с помощью насосной станции. Низкий уровень воды уже создает риски не только для экосистемы Придунавья, но и для водоснабжения населения и работы аграрного сектора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство экономики и окружающей среды.

Катлабух наполняют водой

По данным министерства, принудительное наполнение Катлабуха начали 10 августа. Для этого запустили главную насосную станцию Суворовской оросительной системы Измаильского управления водного хозяйства.

К такому шагу пришлось прибегнуть из-за критического снижения уровня воды как в самом водохранилище, так и в Дунае. Катлабух имеет важное значение для всего украинского Придунавья, поэтому дальнейшее обмеление может сказаться сразу на нескольких сферах — от состояния водной экосистемы до обеспечения водой населения и сельского хозяйства.

Наполнение проводится в соответствии с распоряжением Кабмина от 27 мая 2026 года № 503-р в рамках Государственной целевой программы комплексного водоснабжения территорий, подвергшихся воздействию военных действий.

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Насосную станцию планируют модернизировать

Нынешнее принудительное наполнение должно стабилизировать ситуацию, однако для Катлабуха необходимо долгосрочное решение. В профильном агентстве отмечают, что без модернизации всей системы водоснабжения обеспечить стабильное наполнение водоема будет сложно.

Первым этапом должна стать реконструкция системы энергоснабжения главной насосной станции Суворовской оросительной системы. Проект предусматривает установку солнечной электростанции, систем накопления энергии и модернизацию насосного оборудования. Работы планируется начать уже в 2026 году, а запуск энергонезависимой насосной станции запланирован на апрель 2027 года.

Дунай страдает от маловодья

Проблема Катлабуха напрямую связана с ситуацией на Дунае, от водного режима которого зависит система придунайских водоемов Одесской области. Этим летом маловодье охватило практически весь бассейн трансграничной реки, а на отдельных её участках уровень воды опустился до рекордно низких отметок.

Украина, которая в этом году председательствует в Международной комиссии по защите реки Дунай, инициировала подготовку совместного обзора последствий маловодья в странах Дунайского бассейна.

"Мы стремимся показать, что климатические изменения не признают государственных границ, а значит, и ответ на эти вызовы должен формироваться совместно. Украина предложила подготовить совместный обзор последствий маловодья, чтобы показать масштаб проблемы и обменяться практическим опытом реагирования", — отметила заместитель министра экономики и окружающей среды Украины Ирина Овчаренко.

Также Украина инициировала работу над усовершенствованием системы индикаторов для оценки засух. Она должна помочь раньше выявлять опасные тенденции, прогнозировать последствия маловодья и принимать решения на уровне всего Дунайского бассейна.

Проблемы с водой в Одесской области

Как сообщали Новини.LIVE, на юге Одесской области зафиксировали разрушение дамбы шлюза Репида — ИСРЗ на 97-м километре Дуная. Повреждения зафиксированы на защитном покрытии откоса русла реки протяженностью около 60 метров. Это покрытие было выполнено в виде жесткой конструкции с геотекстильной опалубкой и монолитным бетоном.

Также Новини.LIVE сообщали, что озера в Одесской области модернизируют из-за обмеления. Чтобы изменить ситуацию, предлагается модернизировать систему управления водными ресурсами. Речь идет об установке автоматических датчиков уровня воды и автоматизации шлюзов, регулирующих подачу воды из Дуная.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области ухудшается ситуация с водными ресурсами из-за критического обмеления Днестра. По данным Украинского гидрометеорологического центра, на отдельных участках реки уровень воды опустился до самых низких показателей за всё время наблюдений. Экологи предупреждают, что это не временное явление, а следствие климатических изменений, к которым Одессе придётся адаптироваться.