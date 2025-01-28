Строительство новых дамб в Одесской области: защита от затопления и гуманитарных катастроф

Река Дунай в Одесской области. Фото: Измаильская районная администрация

Разрушение берегоукрепительных сооружений на Дунае может привести к ужасным гуманитарным последствиям, а их состояние оставляет желать лучшего. Поэтому в Измаильской районной государственной администрации решили построить дополнительные дамбы на реке и ее каналах.

Об этом во вторник, 28 января, сообщает Измаильская районная государственная администрация.

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Дамба на 97-м километре Дуная

В РГА говорят, если разрушится защитная дамба на 97-м километре реки Дунай, это приведет к затоплению скважин. Из-за чего около 100 тысяч человек могут остаться без воды, не говоря о затоплении значительных площадей сельскохозяйственных угодий. Именно поэтому там планируют возвести дублирующее защитное сооружение, проект которого сейчас разрабатывают.

Ремонт шлюза Скунда

Еще одной важной частью инфраструктуры является шлюз Скунда, который обеспечивает водоснабжение местного водохранилища. Но из-за постоянной эрозии дамбы между озерами Кугурлуй и Ялпуг существует риск ее остановки, что приведет к подтоплению около 1000 га земли. Поэтому во избежание серьезных экономических убытков планируется капитальный ремонт этой дамбы.

Обмеление озер Катлабуг и Китай

В связи с обмелением озер Катлабуг и Китай, которые являются важными для мелиорации и рыболовства, в Измаильской РГА решили расширить вход Кислицкого рукава и очистить образовавшиеся острова. Это позволит восстановить нормальный водообмен и стабилизировать уровень воды в озерах.

Углубление реки Дунаец

Также планируется углубление и расчистка реки Дунаец, которая из-за обмеления и зарастания камышом имеет неприятный запах летом. Это поможет улучшить качество воды и обеспечит нормальное функционирование местных водных экосистем.

Напомним, недавно мы писали о новых выбросах российского мазута в Одесской области и о разливе масла в одном из местных портов.