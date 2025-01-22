Транспортна компанія сплатила борг перед портом у Південному

Вид згори на порт "Південний". Фото: Голос України

Компанія "MARINO SHIPPING CO PTE LTD" виплатила державі 64,8 млн грн за забруднення внутрішніх морських вод України. Інцидент стався у квітні 2020 року, коли судно STAVANGER здійснило скид 8,4 тонни пальмової олії в акваторії морського порту "Південний".

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Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Подробиці інциденту

Лабораторні дослідження підтвердили значне перевищення допустимого рівня жирів і масел у воді, що спричинило серйозні екологічні наслідки. За цим фактом державні екологічні інспектори склали протокол про адміністративне правопорушення, а капітана судна визнали винним.

Сума збитків, завданих державі, становила понад 64 млн грн, але компанія добровільно не відшкодувала ці кошти. Внаслідок цього прокуратура Одеської області подала позов до суду. 11 липня 2022 року Господарський суд Одеської області частково задовольнив позов, зобов'язавши їх виплатити збитки. Так, 17 січня 2025 року кошти були повністю сплачені.

Нагадаємо, мазут з російських танкерів дійшов до українських територіальних вод Чорного моря.

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