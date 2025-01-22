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Разлили масло в порту на Одесчине — какой штраф

22 января 2025 12:13
Рвачова Анастасия - редактор
Транспортная компания оплатила долг перед портом в Южном
Вид сверху на порт "Южный". Фото: Голос Украины
Рвачова Анастасия - редактор

Компания "MARINO SHIPPING CO PTE LTD" выплатила государству 64,8 млн грн за загрязнение внутренних морских вод Украины. Инцидент произошел в апреле 2020 года, когда судно STAVANGER осуществило сброс 8,4 тонны пальмового масла в акватории морского порта "Южный".

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Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Подробности инцидента

Лабораторные исследования подтвердили значительное превышение допустимого уровня жиров и масел в воде, что повлекло серьезные экологические последствия. По данному факту государственные экологические инспекторы составили протокол об административном правонарушении, а капитана судна признали виновным.

Сумма ущерба, нанесенного государству, составила более 64 млн грн, но компания добровольно не возместила эти средства. В результате прокуратура Одесской области подала иск в суд. 11 июля 2022 года Хозяйственный суд Одесской области частично удовлетворил иск, обязав их выплатить убытки. Так, 17 января 2025 года средства были полностью оплачены.

Напомним, мазут с российских танкеров дошел до украинских территориальных вод Черного моря.

Так же мы писали, кто из живых организмов пострадал больше всего от выброса мазута.

Одесса Черное море порт Одесская область Новости Одессы экология загрязнение

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