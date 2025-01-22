Транспортная компания оплатила долг перед портом в Южном

Вид сверху на порт "Южный". Фото: Голос Украины

Компания "MARINO SHIPPING CO PTE LTD" выплатила государству 64,8 млн грн за загрязнение внутренних морских вод Украины. Инцидент произошел в апреле 2020 года, когда судно STAVANGER осуществило сброс 8,4 тонны пальмового масла в акватории морского порта "Южный".

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Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Подробности инцидента

Лабораторные исследования подтвердили значительное превышение допустимого уровня жиров и масел в воде, что повлекло серьезные экологические последствия. По данному факту государственные экологические инспекторы составили протокол об административном правонарушении, а капитана судна признали виновным.

Сумма ущерба, нанесенного государству, составила более 64 млн грн, но компания добровольно не возместила эти средства. В результате прокуратура Одесской области подала иск в суд. 11 июля 2022 года Хозяйственный суд Одесской области частично удовлетворил иск, обязав их выплатить убытки. Так, 17 января 2025 года средства были полностью оплачены.

Напомним, мазут с российских танкеров дошел до украинских территориальных вод Черного моря.

Так же мы писали, кто из живых организмов пострадал больше всего от выброса мазута.