Транспортная компания оплатила долг перед портом в Южном

Разлили масло в порту на Одесчине — какой штраф
Компания "MARINO SHIPPING CO PTE LTD" выплатила государству 64,8 млн грн за загрязнение внутренних морских вод Украины. Инцидент произошел в апреле 2020 года, когда судно STAVANGER осуществило сброс 8,4 тонны пальмового масла в акватории морского порта "Южный".
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
Подробности инцидента
Лабораторные исследования подтвердили значительное превышение допустимого уровня жиров и масел в воде, что повлекло серьезные экологические последствия. По данному факту государственные экологические инспекторы составили протокол об административном правонарушении, а капитана судна признали виновным.
Сумма ущерба, нанесенного государству, составила более 64 млн грн, но компания добровольно не возместила эти средства. В результате прокуратура Одесской области подала иск в суд. 11 июля 2022 года Хозяйственный суд Одесской области частично удовлетворил иск, обязав их выплатить убытки. Так, 17 января 2025 года средства были полностью оплачены.
Напомним, мазут с российских танкеров дошел до украинских территориальных вод Черного моря.
Так же мы писали, кто из живых организмов пострадал больше всего от выброса мазута.
Читайте Новини.LIVE!