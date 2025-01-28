Будівництво нових дамб на Одещині: захист від затоплення та гуманітарних катастроф

Річка Дунай на Одещині. Фото: Ізмаїльська районна адміністрація

Руйнування берегоукріплювальних споруд на Дунаї може призвести до жахливих гуманітарних наслідків, а їхній стан залишає бажати кращого. Тому в Ізмаїльській районній державній адміністрації вирішили побудувати додаткові дамби на річці та її каналах.

Про це у вівторок, 28 січня, повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація.

Читайте також:

Дамба на 97-му кілометрі Дунаю

У РДА кажуть, якщо зруйнується захисна дамба на 97-му кілометрі річки Дунай, це призведе до затоплення свердловин. Через що близько 100 тисяч осіб можуть залишитися без води, не кажучи про затоплення значних площ сільськогосподарських угідь. Саме тому там планують звести дублюючу захисну споруду, проєкт якої зараз розробляють.

Ремонт шлюзу Скунда

Ще однією важливою частиною інфраструктури є шлюз Скунда, який забезпечує водопостачання місцевого водосховища. Але через постійну ерозію дамби між озерами Кугурлуй та Ялпуг існує ризик її зупинки, що призведе до підтоплення близько 1000 га землі. Тому для уникнення серйозних економічних збитків планується капітальний ремонт цієї дамби.

Обміління озер Катлабуг та Китай

У зв'язку з обмілінням озер Катлабуг та Китай, які є важливими для меліорації та рибальства, в Ізмаїльській РДА вирішили розширити вхід Кислицького рукава та очистити утворені острови. Це дозволить відновити нормальний водообмін і стабілізувати рівень води в озерах.

Поглиблення річки Дунаєць

Також планується поглиблення та розчищення річки Дунаєць, яка через обміління та заростання очеретом має неприємний запах влітку. Це допоможе покращити якість води та забезпечить нормальне функціонування місцевих водних екосистем.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові викиди російського мазуту на Одещині та про розлив олії в одному з місцевих портів.