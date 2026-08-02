Фламінго на Одещині не змогли знайти місце для гніздування

Фламінго на Одещині. Фото: скриншот з відео

Сотні рідкісних рожевих фламінго залишаються на території Одещини. Цьогоріч птахи знову не змогли знайти спокійне місце для гніздування. Нині вони тримаються у малодоступній зоні Тузлівських лиманів. Відвідувати цю територію заборонено.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на еколога Івана Русева.

Фламінго ховаються

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" зараз перебувають кілька сотень рожевих фламінго. Птахи тримаються переважно у заповідній зоні, куди немає доступу для відвідувачів. За словами еколога, фламінго цьогоріч знову не знайшли безпечного місця для створення колонії. Науковець пов'язує це з шумами війни, які лякають птахів.

"Зараз вже 2 серпня, а рожеві фламінго у 2026 воєнному році, як і у 2022, 2024, 2025 роках не змогли знайти спокійне місце для гніздування у Національному природному парку "Тузлівські лимани". Вони лякаються шумів війни", — зазначив Русєв.

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На відео, яке оприлюднив науковець, видно рожевих птахів, що пересуваються мілководдям. Зняти їх вдалося здалеку, оскільки фламінго перебувають у недоступній для людей зоні. Русєв зазначив, що побачити цих птахів у Тузлівських лиманах ближче можна буде після завершення війни.

Коли фламінго гніздувалися

Рожеві фламінго вперше почали гніздуватися у "Тузлівських лиманах" у 2023 році. Тоді птахам вдалося вивести близько 200 пташенят. У 2024 році спроба виявилася невдалою. Близько 400 гнізд були зруйновані через вплив війни, тому пташенят того року не було.

У 2025 році фламінго знову намагалися створити колонії на різних лиманах Одещини. Однак і тоді успішно вивести потомство їм не вдалося. Навесні 2026 року зграя рідкісних птахів знову прилетіла до Тузлівських лиманів. Їх зафіксували на кордоні "Тузлівської Амазонії". Тоді фламінго активно шукали місця для гніздування, і науковці сподівалися, що цього року їм нарешті пощастить.

Хто такі фламінго

Рожевий фламінго — великий водоплавний птах із довгими ногами та характерним зігнутим дзьобом. Свого забарвлення він набуває завдяки природним пігментам у їжі, зокрема водоростям і дрібним водним організмам.

Фламінго живуть колоніями та зазвичай обирають для гніздування мілководні водойми, де можуть залишатися подалі від хижаків і людей. Для успішного розмноження їм потрібні спокійні та безпечні умови. Тому постійні шуми, вибухи та інші наслідки війни можуть змусити птахів залишати місця, які вони раніше обирали для гніздування.

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