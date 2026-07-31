GOLDEN LEO біля Одеси: чим небезпечне затонуле судно

Затонуло судно біля Одеси. Фото: Одеська ОВА

Затонуле біля Одеси судно GOLDEN LEO може стати джерелом тривалого забруднення Чорного моря. На борту можуть залишатися паливо та вантаж кукурудзи, які здатні впливати на екосистему навіть через тривалий час.

В ексклюзивному коментарі Новини.LIVE еколог Владислав Балінський пояснив, чому головна небезпека може проявитися не одразу та що потрібно зробити для її локалізації.

Що залишилось

GOLDEN LEO зазнало російського удару 19 липня під час виходу з порту Одеської області. Судно отримало значні пошкодження, втратило морехідний стан і 26 липня затонуло приблизно за 5 морських миль від узбережжя Одеси. На борту залишився вантаж кукурудзи. Крім того, у судні може бути паливо та льяльна вода — рідина, яка накопичується в нижній частині судна та може містити нафтопродукти.

"Окрім пального в баках, є ще льяльна вода, яка також є забруднювачем. І вантаж цього судна — кукурудза — теж може стати викликом для екосистеми", — зазначив еколог.

За словами еколога Владислава Балінського, якщо кукурудза залишиться всередині судна, вона може почати бродити й спричинити локальні негативні процеси у воді. Якщо ж вантаж вимиватиметься в море, забруднення може поширитися на більшу територію.

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"Якщо кукурудзу розмиє і її забере в море, наслідки будуть поширеними. А якщо вона залишиться локально в одному місці, почне бродити, і це також може спричинити заморні явища", — додав Балінський.

Пальне під водою

Судно лежить на глибині близько 20 метрів. За словами Балінського, поки невідомо, наскільки герметичними залишилися його паливні системи та технологічні порожнини.

"Паливо могло залишитися в технологічних порожнинах та отворах судна. Залежно від його положення воно може виходити з часом", — додав Владислав Балінський.

Еколог наголосив, що небезпека може посилитися під час штормів. Якщо судно почне рухатися під дією хвиль, паливо може поступово виходити назовні невеликими порціями. За його словами, подібне хронічне забруднення вже фіксували після аварій із танкерами біля Керченської протоки. В окремих випадках витоки тривали понад рік.

Бони не врятують

Зараз акваторію Чорного моря в районі затонулого судна постійно моніторять відповідні служби. Особливу увагу приділяють можливому витоку паливно-мастильних матеріалів. Водночас Балінський вважає, що самих бонових загороджень для вирішення проблеми недостатньо.

"Бонове загородження в цьому випадку не є ефективним. Спочатку потрібно провести водолазні роботи та зрозуміти, чи розгерметизоване судно", — розповів еколог.

За його словами, фахівці мають перевірити стан корпусу та визначити, де саме може залишатися паливо. Якщо воно перебуває в закритих порожнинах, його витік може бути повільним і тривалим.

Ризик для узбережжя

Багато залежатиме від погоди та напрямку вітру. Якщо вітер буде спрямований із моря до берега, можливі забруднення окремих ділянок Одеського узбережжя.

"Мазут може виходити дуже поступово, малими порціями. Тут дуже сильно буде залежати від напрямку вітру", — зазначив він.

У разі потрапляння нафтопродуктів на поверхню моря люди можуть помітити характерну плівку та відчути запах. За словами еколога, навіть невеликої кількості нафтопродуктів достатньо, щоб вони стали помітними.

Проблема на роки

Повністю виключити тривалий витік без обстеження судна неможливо. Балінський припускає, що проблема може залишатися актуальною роками, якщо паливо не буде вилучене або технологічні отвори не герметизують.

"Це може тривати роками — до того моменту, поки ми не зможемо провести водолазні роботи й закупорити ці отвори", — зауважив фахівець.

Якщо судно нестійке та почне зміщуватися під час штормів, можуть знадобитися додаткові інженерні роботи. Зокрема, його можуть закріплювати якорними розтяжками, встановлювати важкі бетонні конструкції та навігаційні буї, оскільки судно лежить у зоні судноплавства.

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