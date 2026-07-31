GOLDEN LEO под Одессой: чем опасно затонувшее судно

У берегов Одессы затонуло судно. Фото: Одесская ОВА

Затонувшее у берегов Одессы судно GOLDEN LEO может стать источником длительного загрязнения Черного моря. На борту могут оставаться топливо и груз кукурузы, которые способны оказывать влияние на экосистему даже спустя длительное время.

В эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE эколог Владислав Балинский объяснил, почему главная опасность может проявиться не сразу и что нужно сделать для её локализации.

Что осталось

GOLDEN LEO подвергся российскому удару 19 июля во время выхода из порта Одесской области. Судно получило значительные повреждения, утратило мореходность и 26 июля затонуло примерно в 5 морских милях от побережья Одессы. На борту остался груз кукурузы. Кроме того, в судне может находиться топливо и льяльная вода — жидкость, которая скапливается в нижней части судна и может содержать нефтепродукты.

"Помимо топлива в баках, есть еще льяльная вода, которая также является загрязнителем. И груз этого судна — кукуруза — тоже может стать проблемой для экосистемы", — отметил эколог.

По словам эколога Владислава Балинского, если кукуруза останется внутри судна, она может начать бродить и вызвать локальные негативные процессы в воде. Если же груз будет вымываться в море, загрязнение может распространиться на более обширную территорию.

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"Если кукурузу размоет и унесет в море, последствия будут масштабными. А если она останется локально в одном месте, начнет бродить, и это также может вызвать заморные явления", — добавил Балинский.

Топливо под водой

Судно лежит на глубине около 20 метров. По словам Балинского, пока неизвестно, насколько герметичными остались его топливные системы и технологические полости.

"Топливо могло остаться в технологических полостях и отверстиях судна. В зависимости от его положения оно может со временем вытекать", — добавил Владислав Балинский.

Эколог подчеркнул, что опасность может усилиться во время штормов. Если судно начнет двигаться под действием волн, топливо может постепенно вытекать наружу небольшими порциями. По его словам, подобное хроническое загрязнение уже фиксировалось после аварий с танкерами у Керченского пролива. В отдельных случаях утечки продолжались более года.

Боны не спасут

Сейчас акваторию Чёрного моря в районе затонувшего судна постоянно контролируют соответствующие службы. Особое внимание уделяют возможной утечке горюче-смазочных материалов. В то же время Балинский считает, что одних только боновых заграждений для решения проблемы недостаточно.

"Боновое заграждение в данном случае неэффективно. Сначала необходимо провести водолазные работы и выяснить, разгерметизировано ли судно", — рассказал эколог.

По его словам, специалисты должны проверить состояние корпуса и определить, где именно может оставаться топливо. Если оно находится в закрытых полостях, его утечка может быть медленной и продолжительной.

Риск для побережья

Многое будет зависеть от погоды и направления ветра. Если ветер будет дуть с моря к берегу, возможны загрязнения отдельных участков Одесского побережья.

"Мазут может вытекать очень постепенно, небольшими порциями. Здесь очень многое будет зависеть от направления ветра", — отметил он.

В случае попадания нефтепродуктов на поверхность моря люди могут заметить характерную пленку и почувствовать запах. По словам эколога, даже небольшого количества нефтепродуктов достаточно, чтобы они стали заметными.

Проблема на годы

Полностью исключить длительную утечку без обследования судна невозможно. Балинский предполагает, что проблема может оставаться актуальной годами, если топливо не будет извлечено или технологические отверстия не будут герметизированы.

"Это может продолжаться годами — до тех пор, пока мы не сможем провести водолазные работы и закупорить эти отверстия", — отметил специалист.

Если судно неустойчиво и начнет смещаться во время штормов, могут потребоваться дополнительные инженерные работы. В частности, его могут закреплять якорными растяжками, устанавливать тяжелые бетонные конструкции и навигационные буи, поскольку судно находится в зоне судоходства.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска в третий раз атаковали гражданское судно под флагом Либерии в акватории Черного моря. Корабль уже дважды получал повреждения в результате российских ударов. После новой атаки на судне зафиксировали задымление, а окончательные последствия пока уточняются.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области ухудшается ситуация с водными ресурсами из-за критического обмеления Днестра. По данным Украинского гидрометеорологического центра, на отдельных участках реки уровень воды опустился до самых низких показателей за всё время наблюдений. Экологи предупреждают, что это не временное явление, а следствие климатических изменений, к которым Одессе придётся адаптироваться.